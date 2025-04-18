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Politika

DEVA Partisi'nde Altılı Masa pişmanlığı! CHP'lileri kızdıracak itiraf

Katıldığı canlı yayında konuşan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Altılı Masa pişmanlığını itiraf ederek, 'Bugüne kadar yapmış olduğumuz en büyük hatalardan biri CHP listelerinden seçime girmekti.' dedi.

HABER MERKEZİ18 Nisan 2025 Cuma 09:03 - Güncelleme:
DEVA Partisi'nde Altılı Masa pişmanlığı! CHP'lileri kızdıracak itiraf
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Altılı Masa pişmanlığını itiraf etti.

Katıldığı Ekol TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Şahin, "Kurulduğumuz günden bu yana yapmış olduğumuz en önemli hatalardan bir tanesi 6'lı masaya oturmak ve CHP listelerinden seçilmekti." dedi.

Öte yandan Şahin, DEVA Partisi olarak CHP ile ittifak kuramayacaklarını da belirtti.

NE OLMUŞTU?

DEVA Partisi 2023 Genel Seçimleri'ne CHP listelerinden girmişti. DEVA Partili milletvekilleri bu sayede TBMM'ye girebilmişti.

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