DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Altılı Masa pişmanlığını itiraf etti.

Katıldığı Ekol TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Şahin, "Kurulduğumuz günden bu yana yapmış olduğumuz en önemli hatalardan bir tanesi 6'lı masaya oturmak ve CHP listelerinden seçilmekti." dedi.

Öte yandan Şahin, DEVA Partisi olarak CHP ile ittifak kuramayacaklarını da belirtti.

NE OLMUŞTU?

DEVA Partisi 2023 Genel Seçimleri'ne CHP listelerinden girmişti. DEVA Partili milletvekilleri bu sayede TBMM'ye girebilmişti.