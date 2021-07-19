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Politika

Deva Partisi'nde derin çatlak! İkinci kez istifa etti

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan, 12 Nisan'da kabul edilmeyen istifa mektubunda belirttiği hususlarda değişiklik olmadığını belirtti. Babaoğlan, istifa ettiğini duyurdu. Babaoğlan, istifa açıklamasında, 'Ali Babacan'a sunmuş olduğum ve kabul edilmeyen istifa mektubumda belirttiğim hususların hala devam ettiğini gözlemlediğim için 19 Temmuz 2021 tarihi itibariyle DEVA Partisi'nde aktif olarak devam eden görevlerimden istifa ettiğimi paylaşmak isterim' dedi.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 17:16 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 17:18
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DEVA Partisi kurucu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ali Rıza Babaoğlan daha önce de partisinden istifa etmiş ancak istifası kabul edilmemişti.

Ali Rıza Babaoğlan istifa açıklamasında şunları söyledi:

12 Nisan 2021 tarihinde DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'a sunmuş olduğum ve kabul edilmeyen istifa mektubumda belirttiğim hususların hala devam ettiğini gözlemlediğim için 19 Temmuz 2021 tarihi itibariyle DEVA Partisi'nde aktif olarak devam eden Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurucular Kurulu Üyeliği görevlerimden istifa ettiğimi tüm kamuoyumuz ile paylaşmak isterim.

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