İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2023 Cumartesi / 7 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8116
  • EURO
    20,4382
  • ALTIN
    1164.91
  • BIST100
    5191.83
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • DEVA Partisi'nde toplu istifa! Onlarca kişi AK Parti'ye geçti
Politika

DEVA Partisi'nde toplu istifa! Onlarca kişi AK Parti'ye geçti

DEVA Partisi Gerze İlçe Başkanı ve 100 parti üyesi, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti. Geçenlerin rozetlerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taktı.

IHA28 Ocak 2023 Cumartesi 13:02 - Güncelleme:
DEVA Partisi'nde toplu istifa! Onlarca kişi AK Parti'ye geçti
ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinop Gerze'de İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Soylu'nun konuşmasının ardından, Gerze DEVA Partisi İlçe Başkanı Mehmet Emin Gülsevin ve yönetim kurulu ve yüz üyesiyle birlikte partiden istifa ederek, AK Parti'ye üye olduklarını duyurdu.

TRUVA ATI PARTİ

İstifa eden İlçe Başkanı Gülsevin, "Vatan evlatlarının nöbet tuttuğu bölgelerde konumlandırılamayan Truva atı olan partiden istifa ediyor ve aranızda bulunmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

Gülsevin'in istifası sonrası AK Parti rozetlerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.