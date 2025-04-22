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Politika

DEVA Partisi'nde istifa depremi! Meclis'teki sandalye sayıları 1'e düştü

İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

AA22 Nisan 2025 Salı 22:57 - Güncelleme:
DEVA Partisi'nde istifa depremi! Meclis'teki sandalye sayıları 1'e düştü
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Ösen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2020 yılında kurucu İzmir il başkanı olarak başladığım, ardından İzmir milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi'nden istifa ederek sonlandırıyorum." ifadelerine yer verdi.

Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıkları nedeniyle aldığını belirten Ösen, "Beni siyasete katılmaya ikna eden sayın Ali Babacan başta olmak üzere, tüm parti kurucularına teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

SANDALYE SAYISI 1'E DÜŞTÜ

Ösen'in istifasını Meclis Başkanlığına sunmasının ardından DEVA Partisi'nin Meclis'teki sandalye sayısı 1'e düşecek.

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