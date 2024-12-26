İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2024 Perşembe / 25 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1756
  • EURO
    36,7961
  • ALTIN
    2976.26
  • BIST100
    9949.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • DEVA Partisi'nde istifa depremi: Sorunlar çabalarımıza rağmen giderilemedi
Politika

DEVA Partisi'nde istifa depremi: Sorunlar çabalarımıza rağmen giderilemedi

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, DEVA Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Yeneroğlu, 2023 Mayıs genel seçimlerinin ardından aylarca devam eden ve kabullenemediği bir atalet sürecinin yaşandığını belirtti.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 22:06 - Güncelleme:
DEVA Partisi'nde istifa depremi: Sorunlar çabalarımıza rağmen giderilemedi
ABONE OL

Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 Aralık'ta DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a verdiği istifasını bugün TBMM Başkanlı'ğına da sunduğunu aktardı.

DEVA Partisi'ni Türkiye'nin dertlerine deva olmak umuduyla kurduklarını belirten Yeneroğlu, "Amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli programa ve insan sermayesine sahip olan partimizde, maalesef hedeflediğimiz siyasal iletişimi üretemedik. Bunun doğal bir sonucu olarak da milletimizden gerekli teveccühü sağlayacak dirayeti gösteremedik." ifadelerini kullandı.

"DEVA PARTİSİ'Nİ KURULUŞUNDAKİ İDDİALARINI TAŞIMAKTAN UZAK BİR NOKTAYA TAŞIDI"

Yeneroğlu, 2023 Mayıs genel seçimlerinin ardından aylarca devam eden ve kabullenemediği bir atalet sürecinin yaşandığını belirterek, istifa gerekçelerini anlatan Yeneroğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle yüzde 0,41 oy aldığımız 2024 Mart Yerel Seçimlerinden bu yana giderek derinleşen sorunlarımızla yüzleşememe hali, yol arkadaşlığını tesis edememe, kurumsallaşamayan çalışma koşulları ve steril kalma sebebiyle toplumla güçlü iletişim kuramama ve siyasete dönük, etkili bir yönlendirme yapamama gibi sorunlar, tüm çabalarımıza rağmen giderilemedi. Bu sorunlar, DEVA Partisi'ni kuruluşundaki iddialarını taşımaktan uzak bir noktaya taşıdı."

Sorunların genel seçim sonrası daha da derinleştiğini belirten Yeneroğlu, "Belki kuruluşundan beri var olan ve mücadelemizin öncelikleri sebebiyle zamanla giderilebileceği ümidiyle geçiştirdiğimiz temel sorunların genel seçim sonrası derinleşerek kronikleştiğini ve artık ümitleri iyice zedelediğini göz ardı edebilecek durumda değilim. Milletimizi ancak inandığım bir yola ve yönteme davet edebilirim, ve teşkilat mensuplarımızdan da ancak bu inançla daha fazla çaba talep edebilirim."

Yeneroğlu'nun istifasıyla Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı 12'ye yükseldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.