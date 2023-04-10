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Politika

DEVA'da ''eski Bakan Kavaf'' çatlağı! İstifalar ardı adına geldi

14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. dönem milletvekilliği seçimleri için partilerin aday listeleri netleşirken, seçime CHP listelerinden giren DEVA Partisi'nin Kula İlçe Başkanı, görevden istifa ettiğini duyurdu. Partisinden Manisalı aday adayları varken Denizli'den bir ismin Manisa adayı olarak açıklanmasına tepki gösteren Başkan Ahmet Akıncı, partiye sitem ederek istifa ederken, DEVA Partisi'nden milletvekili aday adayı olan eski ilçe başkanı Nurettin Biçer de partisinden istifa etti.

IHA10 Nisan 2023 Pazartesi 12:43 - Güncelleme:
DEVA'da ''eski Bakan Kavaf'' çatlağı! İstifalar ardı adına geldi
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14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimlere az bir süre kala siyasi çalışmalar oldukça hız kazanırken, partilerin milletvekili aday listeleri de belli oldu. Aday adaylık süreci başladığında DEVA Partisi Kula İlçe Başkanlığı görevinden istifa ederek Manisa Milletvekili aday adayı olan Nurettin Biçer'in yerine göreve atanan Ahmet Akıncı, kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşım yaparak parti yetkililerine ateş püskürdü. Seçime CHP listelerinden girecek olan DEVA Partisi'nde Genel Başkan Ali Babacan'ın yardımcısı olarak görev yapan eski bakanlardan Selma Aliye Kavaf'ın CHP listesinden Manisa 4. sıra milletvekili adayı olarak açıklanması, parti içerisinde çatlağa neden oldu. Manisalı aday adayları varken Denizli'den bir ismin Manisa'dan aday gösterilmesine tepki gösteren DEVA Partisi Kula İlçe Başkanı Ahmet Akıncı, yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kendi amblemi altında seçime girmeyen DEVA Partisi'nin siyasi sorumluluk almaktan kaçındığını dile getiren Akıncı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kendi amblemi ve çatısı altında siyasi sorumlulukları almayıp Manisa'mızda bunca adaylarımız var iken Denizli milletvekili adayını Manisa'mızdan gösterdikleri ve de siyasi anlamda ideallerimize karşı olduğu için DEVA Partisi Manisa Kula ilçe başkanlığı görevimden yönetim olarak istifa ediyorum."

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI BİÇER DE PARTİDEN İSTİFA ETTİ

Öte yandan, 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olabilmek için ilçe başkanlığı görevinden istifa eden Nurettin Biçer, aday listelerinin açıklanmasının ardından DEVA Partisi'nden sadece bir kişinin listede yer almasından dolayı partiden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Biçer, tüm arkadaşlarına da başarılar diledi.

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