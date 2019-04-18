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Devam eden yasal itiraz süreci dikkate alınmadı

Maltepe İlçe Seçim Kurulu’nun birleştirme tutanaklarını teslim etmesiyle İstanbul İl Seçim Kurulu, AK Parti’nin üç bavul dolusu delille yaptığı itirazın sonucunu beklemeden mazbatayı CHP’li İmamoğlu’na verdi. 

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31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul’daki ‘tam kanunsuzluk’ haline ve yaşanan hukuksuzluklara rağmen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na mazbata hazırlandı. İmamoğlu, İl Seçim Kuruluna gelerek mazbatasını aldı. İtiraz sonuçları beklenmeden verilen mazbata ise tartışmalara neden oldu. Benzer ihlallerin yapıldığı Artvin’in Yusufeli, Denizli’nin Honaz ve Kırıkkale’nin Keskin ilçelerinde seçimler iptal edilmiş ve belediye başkanlarının mazbataları geri alınmıştı. İstanbul’da da itiraz sürecinin ardından aynı tablonun yaşanabileceği kaydedilerek bu kararın emsal teşkil edeceği vurgulandı. 

DEVİR TESLİM YAPILDI 

Ekrem İmamoğlu, mazbatayı aldıktan sonra Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gitti. Bina çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, içeride ise devri teslim hazırlıkları yapıldı. CHP’nin hem eski hem de yeni meclis üyeleri Ekrem İmamoğlu’nu karşıladı. Daha sonra İmamoğlu, Mevlüt Uysal’ı makamında ziyaret ederek görevi devraldı.

MAZBATA ŞOVU

İstanbul İl Seçim Kurulu’nda mazbata yazılırken sahnelenen şov ise dikkat çekti. Mazbatanın yazılma anı böyle servis edildi.

O mazbatalar iptal edildi

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