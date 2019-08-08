MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İşte Mhp lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasında satır başları:

- "Müslüman Müslümana düşman edilmektedir, emperyalizm örtülü operasyonlarla müdahale etmediği alan bırakmamıştır."

- "[Yeniden #Asya açılımı] Açılımı önemsemekle birlikte Türkiye'yi kafeslemek isteyen odaklara en kalıcı cevap ve mesaj olacaktır"

- "57 İslam ülkesi iç ve dış saldırılara maruzdur, bir avuç kaymak tabaka ne var ne yok yiyip yutmakta"

- "İslam hem içten hem dıştan saldırı altında, Türkiye'nin İslam ülkelerinin lideri seviyesine çıkma potansiyeli her seferinde engellenmektedir."

- "FETÖ'cü alçakların baş aktör olduğu dinlerarası diyalog tuzağının hedefi dinlerarası hoşgörü maskesiyle İslam'ı geriletmek ve dünya üzerinde tek devlet tek din gayesini hayata geçirmektir."

- "Keşmir yarası bir kez daha kanamıştır."

- "Keşmir'de oyun kuranlar Kerkük'te kıyım Kıbrıs'ta yıkım peşindedir."

- "Çevremiz zifiri karanlık, Türkiye'ye Fırat'ın doğusundan meydan okunmaktadır. Bedelini ağır ödeyecekler"

- "[Fırat'ın doğusu] Fırat'ın doğusunda ABD'nin ağzına bakamayız, milli beka neyi gerektiriyor ona dikkat etmeliyiz"

- "[Fırat'ın doğusu] Kürt kökenli kardeşlerimizle küslük yok ki barış olsun, HDP Türkiye düşmanlarının içimizdeki sızıntısıdır."

- "(İYİ Partililere yönelik çağrısı) Çağrıma küstahça ve kahkahayla cevap verenler, günü geldiğinde son gülenin iyi güleceğini ağlayarak, rezil rüsva olarak öğreneceklerdir."