MHP lideri Devlet Bahçeli gündemi değerlendirmelerde bulundu
MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP lideri Bahçeli, '(İYİ Partililere yönelik çağrısı) Çağrıma küstahça ve kahkahayla cevap verenler, günü geldiğinde son gülenin iyi güleceğini ağlayarak, rezil rüsva olarak öğreneceklerdir.' dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
İşte Mhp lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasında satır başları:
- "Müslüman Müslümana düşman edilmektedir, emperyalizm örtülü operasyonlarla müdahale etmediği alan bırakmamıştır."
- "[Yeniden #Asya açılımı] Açılımı önemsemekle birlikte Türkiye'yi kafeslemek isteyen odaklara en kalıcı cevap ve mesaj olacaktır"
- "57 İslam ülkesi iç ve dış saldırılara maruzdur, bir avuç kaymak tabaka ne var ne yok yiyip yutmakta"
- "İslam hem içten hem dıştan saldırı altında, Türkiye'nin İslam ülkelerinin lideri seviyesine çıkma potansiyeli her seferinde engellenmektedir."
- "FETÖ'cü alçakların baş aktör olduğu dinlerarası diyalog tuzağının hedefi dinlerarası hoşgörü maskesiyle İslam'ı geriletmek ve dünya üzerinde tek devlet tek din gayesini hayata geçirmektir."
- "Keşmir yarası bir kez daha kanamıştır."
- "Keşmir'de oyun kuranlar Kerkük'te kıyım Kıbrıs'ta yıkım peşindedir."
- "Çevremiz zifiri karanlık, Türkiye'ye Fırat'ın doğusundan meydan okunmaktadır. Bedelini ağır ödeyecekler"
- "[Fırat'ın doğusu] Fırat'ın doğusunda ABD'nin ağzına bakamayız, milli beka neyi gerektiriyor ona dikkat etmeliyiz"
- "[Fırat'ın doğusu] Kürt kökenli kardeşlerimizle küslük yok ki barış olsun, HDP Türkiye düşmanlarının içimizdeki sızıntısıdır."
- "(İYİ Partililere yönelik çağrısı) Çağrıma küstahça ve kahkahayla cevap verenler, günü geldiğinde son gülenin iyi güleceğini ağlayarak, rezil rüsva olarak öğreneceklerdir."
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