Bahçeli: Atatürk Havalimanı'nda yıkım yoktur, ihya vardır

MHP lideri Devlet Bahçeli, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamalarına ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi umutları buluşturacak. Atatürk Havalimanı'nda yıkım yoktur, ihya vardır

Ne güzel de söylemiş, merhum şairimiz, Kısakürek, her şafak hisarlarda oklar çıkar yayından, hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayı'ndan, Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar olmaz... İstanbul, İstanbul...

Selam olsun sana yedi tepeli İstanbul. Gıpta edilecek bugünkü coşku sağanağıyla emin olun gurur duyuyorum. Fetih onuru bağımsızlık ve beka onurumuzdur. Minareleri şehadet parmağı gibi İstanbul övünç madalyamızdır. Dünyanın en büyük Türk - İslam kentine yapılan her hizmet dua bereketidir.

Merhum Hocamız Süheyl Ünver'in ifadesiyle söylersek "İnsan bahtiyar olmak isterse İstanbul'u ihmal etmemelidir"

Memnuniyetle müşaade ile ediyorum ki, uzun yıllar hasretin ve vuslatın buluşma noktası olan AHL, 5 milyon metrekarelik yeşil örtüyle örtülecektir. Milletimizin yaşam alanı genişleyecek, şehrin birikmiş stresi tasfiye edilecektir. Her taraf yeşile boyanacak millet bahçesi gelecek hayallerini buluşturacaktır. Bina ve peronların müze sanat merkezi olarak kullanıma sokulması tarihin çağrısına cevap vermek anlamına gelecektir. Millet bahçesi kucaklaşmanın adresidir. Müflis ve iki yüzlü siyasetçilerin estirdiği yalan rüzgarının tam tersine AHL'de yıkım yoktur, israf yoktur, heba edilmiş miras yoktur. İstanbullu kardeşlerimi ferah ve sefaya kavuşturacak ihya vardır. Atatürk isminin silinmesi kimsenin hatırına ve gündemine gelmemiştir. Fakat aklını kiraya verenler siyasetini rehin bırakanlar vicdanını esir düşürenler akletmek şöyle dursun, ne ahde vefayı bilirler ne ahlakı tanırlar ne de vatan millet sevgisine bağlı kalırlar. İşleri güçleri fitne fesattır, geçim kapıları gıybettir.

Dört ağaç değil, kriz çıkarma hevesi, Türkiye'yi yönetilemez hale getirme aracıdır. Gezi'de gündeme getirdiler. 6-8 Ekim olayında dile getirdiler ihanetlerini ağır şekilde ödediler. Hendek kazıp çukur açtılar, açtıkları çukura emelleriyle birlikte gömüldüler. 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerle üstüme geldiler, Türk milletinin haşmetiyle ezildiler yenildiler. Hangi tuzağı kurarlarsa kursunlar Türkiye'yi geçemez, İstanbul'u teslim alamaz, iman setini aşamazlar.

İnanıyorum ki buna en başta sizler izin vermeyeceksiniz. Türkiye'nin geleceğini zillet değil Cumhur tayin edecektir. Toplumsal ve siyasal mühendislik peşinde koşanlar istikbal haklarımıza ambargo koyamayacaktır. Bunların amacı destek değil köstektir, hezimete davetiye çıkarmaktır.