Ferdi Tayfur şarkısı eşliğinde klasik otomobil ile başkent turu

Bahçeli'den Ferdi Tayfur'un kendisi için yazdığı şarkı eşliğinde klasik otomobil ile başkent turu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kullandığı klasik otomobiliyle başkent caddelerinde turladığı anların görüntüleri, partisinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Bahçeli, Ferdi Tayfur'un kendisi için yazdığı, 'Bu bana yeter' şarkısı eşliğinde trafikte ilerledi.
- AA
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkent caddelerinde klasik otomobilini kullandı.
MHP'nin sosyal medya hesaplarından, Bahçeli'nin kullandığı 1988 model Volvo marka 740 GL klasik otomobiliyle Ankara caddelerinde gezdiği anlara ait bir video paylaşıldı.
Ferdi Tayfur'un kendisi için yazdığı, "Bu bana yeter" şarkısı eşliğinde trafikte ilerleyen Bahçeli'nin, Volvo marka aracı, ilk klasik otomobillerinden biri olarak biliniyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta "Mustang" marka klasik otomobilini, partisinin Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a hediye etmişti.
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