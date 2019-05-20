Ferdi Tayfur şarkısı eşliğinde klasik otomobil ile başkent turu

Bahçeli'den Ferdi Tayfur'un kendisi için yazdığı şarkı eşliğinde klasik otomobil ile başkent turu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kullandığı klasik otomobiliyle başkent caddelerinde turladığı anların görüntüleri, partisinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Bahçeli, Ferdi Tayfur'un kendisi için yazdığı, 'Bu bana yeter' şarkısı eşliğinde trafikte ilerledi.