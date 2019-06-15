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''Türkiye, NATO üyeliği başta olmak üzere tek taraflı işleyen uluslararası nitelikli tüm bağ ve bağlantılarını derhal sorgulamalı''

İstanbul'da muhtarlara hitap eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'ABD'nin S-400 üzerinden Türkiye'yi ablukaya alma çabası, dostane ve iyi niyetli bir tavır değildir. NATO, ABD'nin arka bahçesi, demir yumruğu, oyuncağı, keyfi olarak 'onu alıp bunu atacağı' küresel bir organizasyon değildir. Eğer böyleyse Türkiye, NATO üyeliği başta olmak üzere tek taraflı işleyen uluslararası nitelikli tüm bağ ve bağlantılarını derhal sorgulamalı, bağımlılık ve tutsaklık yaratan bütün oluşumlarla diyaloğunu kesmelidir.' dedi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul'da 23 Haziran seçimi çalışmaları kapsamında muhtarlar buluşmasında konuştu.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD'nin S-400 üzerinden Türkiye'yi ablukaya alma çabası, dostane ve iyi niyetli bir tavır değildir."

"Türkiye, S-400'ü alacak ve konuşlandıracaktır. Bu iş bitmiş, konu kapanmıştır. Gerisini ABD düşünmelidir."

"Türkiye köşeye sıkıştırılmak isteniyor. Türkiye tam bağımsız bir ülkedir, bu konuda kuşku ve tereddüdü olan varsa ya cahil ya da işbirlikçidir. Kimden ne silah alacağımıza biz karar veririz. Biz sömürge değiliz."

"ABD, Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamaktadır. Türkiye bu mektubu buruşturup gerisin geri göndermelidir."

"NATO, ABD'nin oyuncağı ve küresel oyuncağı ise Türkiye, NATO üyeliği başta olmak üzere tek taraflı işleyen uluslararası nitelikli tüm oluşumlarla diyaloğunu kesmelidir. Onların yaptırımları varsa bizim de olacaktır."

"Hiç kimseyi hor görmüyor, dışlamıyoruz. 23 Haziran'da umudun, huzurun, cumhurun yanında duracağız. İstanbul ehline emanet edilmezse bin yıllık kardeşliğimiz zarar görecektir."

"PKK, İstanbul'a istikamet veremez, FETÖ söz söyleyemez, Mehmetçik katilleri İstanbul'da belediye yönetimini etkileyemez."

"Algı operasyonları boşunadır. Cumhur İttifakı'nın muazzam başarısı karşısında şaşkına dönmeleri normaldir."

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