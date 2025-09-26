İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2025 Cuma / 4 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,571
  • EURO
    48,6193
  • ALTIN
    5014.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: İsrail süreci sekteye uğratmaya çalışıyor
Politika

Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: İsrail süreci sekteye uğratmaya çalışıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir gazeteye verdiği röportajda Terörsüz Türkiye sürecine ve soykırımcı İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tutumuna değindi. İsrail'in terör örgütü SDG'yi kışkırtarak ve manipüle ederek Terörsüz Türkiye sürecini sekteye uğratmaya çalıştığını vurgulayan Bahçeli, 'İsrail, terör örgütü SDG'yi Türkiye'de başlayan terörsüz Türkiye sürecine dahil olmasın diye kışkırtıyor, manipüle ediyor.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ26 Eylül 2025 Cuma 11:05 - Güncelleme:
Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: İsrail süreci sekteye uğratmaya çalışıyor
ABONE OL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesinde yayımlanan röportajında, İsrail'in sadece Gazze'de insanlığa karşı suç işlemekle kalmayıp bölgedeki 6 devlete adeta savaş ilan ettiğini söyledi.

İsrail'in bölgede istikrarsızlık yaratmaya çalıştığını vurguladı.

"İSRAİL, BÖLGEDE İSTİKRARSIZLIK YARATIYOR"

Türkiye'nin yanı başında yaşanan bu durumun ciddi çatışma riskini beraberinde getirdiğine dikkat çeken Bahçeli, "Türkiye komşularının toprak bütünlüğünü herkesten fazla isteyen ve bunun için en ağır bedelleri ödeyen bir devlettir." dedi.

Bahçeli, "İsrail, Terör örgütü SDG'yi Türkiye'de başlayan terörsüz Türkiye sürecine dahil olmasın diye kışkırtıyor, manipüle ediyor." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecinin sekteye uğratılmaya çalışıldığına dikkati çeken Bahçeli, şunları kaydetti:

"Tüm bu gelişmeler bizim en uzun kara sınırımızın hemen güneyinde cereyan ediyor. Türkiye bilindiği gibi 2016'daki hain darbe girişiminden sonra Suriye topraklarında dört büyük harekâtla tüm bu çabaların aslında boş olduğunu ortaya koymuş, bunun bedelini de ödetmiştir.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ SEKTEYE UĞRATILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Ancak birileri hâlâ akıllanmamakta ısrar etmekte, huzuru ve barış değil, kavgayı ve kaosu beslemektedir. Terörsüz Türkiye'nin terörsüz ve istikrarlı bir bölgeyi inşa edecek olmasından da rahatsızlık duyulmaktadır. Öte yandan Türkiye'nin kuzeyinde de 2022 yılından beri bir Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Her iki devlet de Türkiye'nin çok yakın ilişkileri olan devletlerdir ve Türkiye bu savaşın bir an önce bitmesini arzu etmektedir. Dünya şahittir ki bu yönde birçok adımı da atmış bulunmaktadır. Ancak dünyanın bugünkü hali bu konuda da yeterince umut vermekten uzaktır. Türkiye, tarihin her döneminde dünyadaki mazlum milletlerin vaziyetine ilgi duymuş, gücü yettiğinde bunların imdadına yetişmeye gayret etmiştir. Bu konuda sadece kendi soydaşlarını veya dindaşlarını kollamak biçiminde hareket etmiş de değildir. Bunun en çarpıcı örneği Osmanlı döneminde İspanya'dan kovulan Yahudilere açılan kucaktır. "

BAHÇELİ, TÜRKİYE'NİN NATO ÜYELİĞİ İLE İLGİLİ DE ŞÖYLE KONUŞTU:

"Türkiye'nin NATO üyeliği eğer Türkiye'yi NATO içinden gelebilecek muhtemel saldırılara karşı korumanın ötesine geçemiyorsa, bazı NATO müttefiklerimiz en hayati önceliklerimizi ve taleplerimizi görmezden gelebiliyorlarsa, kamuoyunda da bu noktada ciddi bir tepki yükselmişse Türkiye'nin tarihsel vizyonuyla mütenasip biçimde her iki yöne bakma zamanı gelmiştir."

ÖNERİLEN VİDEO

Tır şoförüne yol ortasında darp! Ortalık savaş alanına döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.