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Politika

Devlet Bahçeli'nin hayatı kitap oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatı 'Devlet Bahçeli Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi' ismiyle kitaplaştırıldı.

AA12 Eylül 2024 Perşembe 13:10 - Güncelleme:
Devlet Bahçeli'nin hayatı kitap oldu
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MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Devlet Bahçeli'nin, "ülke için geçmişten bugüne önemli ve özverili siyasetin emsalsiz bir örneği olduğu, Türkiye'de demokrasinin tam anlamıyla oturması ve gelişimine, ülkeye yönelik iç ve dış tehditlerin bertarafına, kaotik dönemlerin hasarsız atlatılmasına kıymetli katkılar sağladığı" belirtildi.

Bahçeli'nin, hiç bozmadığı tavizsiz dik duruşuyla sadece ülkenin çıkarlarını gözetmeyi ilke edindiği, ülkenin birliği ve dirliği söz konusu olduğunda diğer tüm ölçüt ve beklentileri yok saydığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Bahçeli, klasik siyasetçi anlayışından uzaktır. Siyaset etme sebebi salt iktidar olmak değildir. Derinlikli bakış açısı ile yaklaşan tehlikelere karşı ülkenin selameti ve milletin bölünmez varlığını muhafaza etmek birincil amacıdır. Özel hayatın, adı üstünde 'özel' olduğuna inandığından bugüne kadar kendisiyle ilgili o konulara pek girmemiş, girilmesini de hoş karşılamamıştır. Bu yüzden de özel hayatı ile ilgili anlatılanlar hep kulaktan dolma söylemler olarak kalmıştır."

Bahçeli'nin, geçmiş yıllarda yaşanmış ve ülke için önem arz eden siyasi konulardaki tutumu, tavırları ve benimsediği stratejinin de "zaman zaman kasıtlı dezenformasyonlarla farklı anlatıldığı ve aktarıldığı" belirtilen açıklamada, kitap hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Devlet Bahçeli'nin hayatından kesitler ve seçkiler sunan fotobiyografik bu kitap, tarihe not düşmek amacının yanında, biraz da bu çarpıtmaların ve söylemlerin doğrusunun aktarılması amacıyla hazırlanmıştır. Kitap, uzun yıllardır kendisiyle çalışan İNC Araştırma ve İletişim Danışmanlığı tarafından, Dr. Neslihan Çelik yönetiminde yaklaşık bir yıllık titiz bir çalışmayla hazırlanmıştır.

Yine ilk defa bu kitapta özel yaşamına ait izlere, kişiliğinin farklı yönlerinin de tanınmasına imkan verilmiş, tadımlık denebilecek özel yaşam bölümleri oluşturulmuştur. Henüz görevinin başındayken, böyle bir eserin oluşmasına ve yayınlanmasına müsaade etmiş olması da yine dünyaya bakışının farklı bir tezahürüdür. Umulur ki kitap okuyucularına, özellikle de gençlerin düşünce dünyasına ve siyasal gelişimine ve 'Önce Ülkem ve Milletim' kavramının tam olarak anlaşılmasına katkı sağlasın."

- KİTABIN TANITIM VİDEOSU PARTİNİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞILDI

Partinin sosyal medya hesabında da kitabın tanıtım videosuna yer verildi.

Videoda, "Milliyetçi Hareket Partisi, bir siyasi partiden çok daha fazlasıdır. Davadır, duadır, şehittir, mahpustur, mağdurdur, acıdır, gözyaşıdır. Bitmeyen mücadele, vazgeçilmez yemindir. Anadolu'nun tertemiz çocuklarıyla yokluktan var olan bu davayı, şimdi yeniden millete gidip anlatma zamanıdır." ifadeleri kulllanıldı.

Kitabın yakın zamanda okuyucuyla buluşacağı da bildirildi.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  • Devlet Bahçeli Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi

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