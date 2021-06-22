AA 22 Haziran 2021 Salı 13:32 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 13:34

Gine-Bissau'nun Ankara Büyükelçiliği'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Törene Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine-Bissau Devlet ve Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Toplulukları Bakanı Suzi Carla Barbosa, Zimbabve Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Frederick Musiiwa Makamure Shava ile Gine Bissau'nun Ankara Büyükelçisi Malam Mane katıldı.

Törende konuşan Çavuşoğlu, bu sabah Zimbabve Büyükelçiliğinin, şimdi ise Gine-Bissau'nun Ankara Büyükelçiliğinin açılışını yaptıklarını belirterek, bugün Ankara'da bir "Afrika günü" yaşadıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Barbosa ile Antalya'da ikili görüşme yaptıklarını, bugün de açılıştan sonra ikili görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, "Bugün burada açacağımız Gine-Bissau Ankara Büyükelçiliği ilişkilerimize çok önemli katkılar sağlayacak." dedi.

Tüm Afrika'ya önem verdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Gine Bissau'yla ilişkilerimizin bu kadar hızlı gelişeceğini ben de tahmin etmiyordum." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Barbosa'yı bakan seçildikten sonra aradığını ve mevkidaşıyla New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında görüşme konusunda teyitleştiklerini belirtti.

BM Genel Kurulu kapsamında mevkidaşı Barbosa ile 20 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiğini ve iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi konusunu ele aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, o görüşmede mevkidaşıyla konuştuklarının hepsini ve fazlasını uygulamaya koyduklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, daha sonra karşılıklı resmi ziyaretler gerçekleştiğini belirterek, karşılıklı büyükelçilik açma kararı aldıklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Şimdi Gine-Bissau'nun Büyükelçiliğini açıyoruz. Yakında Gine-Bissau Türkiye'nin Büyükelçiliğini inşallah yine birlikte açmış olacağız." dedi.

- "Türkiye-Afrika Birliği Ortaklık Zirvesi'ni eylül ayında gerçekleştirmek istiyoruz"

Türkiye'nin Afrika kıtası ve Afrika ülkeleriyle ilişkisine değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Gine-Bissau, Zimbabve ve tüm Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için, gerek Afrika ülkelerinde gerekse Türkiye'de azim, kararlılık ve yol haritamız var. Bu yıl salgın izin verirse Türkiye-Afrika Birliği (Afb) Ortaklık Zirvesi'ni eylül ayında gerçekleştirmek istiyoruz. Afrika Birliğine farklı tarih önerileri yaptık. Afrika Birliğinden geri dönüş bekliyoruz."

Yaşadığı büyük zorluklara rağmen Afrika'nın "gelecek için ümit ve fırsatlar kıtası" olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, bu nedenle Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) Afrika'yı öne çıkardıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, "Afrika bizim için gerçek dostlarımızın olduğu kıtadır. Bizim için Afrika deyince güler yüz, dostluk ve samimiyet akla gelir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin birçok alandaki tecrübelerini Afrika ülkeleriyle paylaştığını ve paylaşacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin birçok alanda avantajları var. Bana göre Türkiye'nin Afrika'daki en büyük avantajı Türkiye'nin Afrika'ya bir sömürgeci ülke olarak değil, Afrika'yı eşit ortak gören bir ülke olarak görmesidir." diye konuştu.

Çavuşoğlu, büyükelçiliğin Türkiye-Gine-Bissau ilişkileri için hayırlara vesile olmasını diledi ve kapılarının Büyükelçi Mane ve tüm büyükelçilik personeline açık olduğunu belirtti.

- "Türkiye, Gine Bissau vatandaşları için yeni vatan"

Gine-Bissau Devlet ve Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Toplulukları Bakanı Barbosa ise "Benim gibi tüm Gine-Bissau vatandaşları açısından Türkiye artık yeni bir vatan, farklı ve yabancı bir ülke değil." dedi.

Dışişleri Bakanı olduğundan bu yana Türkiye'yi beşinci kez ziyaret ettiğini, Türkiye'nin kendisi için yabancı bir ülke olmadığını dile getiren Barbosa, şunları kaydetti:

"Türkiye'den bahsettiğimde her zaman büyük bir onur ve mutlulukla bahsediyorum. (İkili ilişkiler) Bizim için saygı temelinde gerçekten son derece önemli ve karşılıklı saygıya dayanan bir ilişki. Bu çerçevede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na dış politikadaki bu yaklaşımından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son derece büyük bir lider. Afrika ülkeleriyle yürütmekte olduğu politika ne kadar vizyoner bir kişiliğe sahip olduğunu gösteriyor. Biz de bu kadar çok sayıda büyükelçiliğe sahip olan bir ülkeyle ortaklık temelinde çalışmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Bütün platformlarda Afrika'yı savunuyor çünkü biz de (Cumhurbaşkanı Erdoğan) kendisi de biliyor ki gelecek Afrika'da."

- "Gine Bissau'nun kapısı her zaman size açık"

Barbosa, Türkiye'de bulunan 37 Afrika Büyükelçiliğinden biri olmaktan ve Türkiye'nin 44'üncü büyükelçiliğini Gine-Bissau'da açmasından son derece mutlu olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Çünkü bu, bize ve ilişkilerimize çok farklı bir derinlik sağlayacak. Çok önemli etkileşimlerde ve alışverişlerde bulunabileceğiz. Uluslararası alanda biz de Türkiye'yi desteklemeye devam edeceğiz. Birisi gerçekten sizi kalpten destekliyorsa siz de buna karşılık vermek durumundasınız. Türkiye'ye bir kez daha şu mesajı vermek istiyorum. Gine-Bissau'nun kapıları her zaman sizin için açık. Batı Afrika'da en iyi ortaklık olmak için elimizden geleni yapacağımızı bir kez daha ilave etmek istiyorum."

Antalya Diplomasi Forumu'nda kendilerine gösterilen sıcak misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Barbosa, "Son derece önemli bir forumdu. Afrika ülkelerine vermiş olduğunuz önemi bir kez daha yerinde görebildik." dedi.

Gine-Bissau'nun Ankara Büyükelçisi Mane ise Türkiye'de bulunduğu sürece Türk milletinin misafirperverliğini, yardımseverliğini ve arkadaşlığını gördüğünü söyledi.