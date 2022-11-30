Devlet Başkan Yardımcısı Joof: KKTC ile menfaatimiz uyuyorsa neden olmasın

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Joof'u kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki eğitim, turizm ve diğer alanlardaki iş birliği imkanları masaya yatırıldı.

Tatar, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için eğitim dışında başka alanlardaki çalışmaların da önemli olduğunu belirterek KKTC'nin dünya ile bütünleşmek için verdiği haklı mücadeleye dikkati çekti.

KKTC Cumhurbaşkanı, iki ülke arasındaki ilişkilerin turizm gibi başka alanlarda da geliştirilmesi için öncelikle güven inşa edilmesinin önemini vurguladı.

Eğitim ve dışişleri bakanlıklarının iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve güven oluşturmak için köprü görevi göreceğine inandığının altını çizen Tatar, KKTC'deki üniversitelerde 144 ülkeden öğrencinin eğitim gördüğünü, Gambiyalı öğrencilerin ülkesinde rahat edebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

- "KAZAN KAZAN DURUMUMUZ SÖZ KONUSU İSE NEDEN OLMASIN"



Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Joof, KKTC'de gördüğü misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek Tatar'ı ülkesine davet etti. Tatar da Gambiya'dan aldığı ziyaret davetini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Joof, iki ülke arasındaki ilişkilerin eğitimin yanı sıra uluslararası ilişkiler, turizm ve kültür gibi alanlarda da geliştirilmesi gerektiğine işaret ederek "Bizim dış politikamız başkaları tarafından dikte edilmiyor. KKTC ile menfaatimiz uyuyorsa ve iki ülke için kazan kazan durumumuz söz konusu ise neden olmasın. Başkalarının ne düşündüğünün önemi yok." ifadesini kullandı.

KKTC'nin ülkesi için önemli olduğunu belirten Joof, Gambiya devleti ve halkı adına eğitime yapılan katkıdan dolayı KKTC'ye teşekkürlerini iletti.