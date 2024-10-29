Devlet erkanı Anıtkabir'de... Başkan Erdoğan: Vatanımızı korumak için her türlü tedbiri alıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı;

* Bu gurur günümüzde, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın kalbi bizimle çarpan tüm soydaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum.

* Bölgemizde sınırların bir asır önce olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz.