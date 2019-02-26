'Devletin paraları Kandil’e giderse kayyum atarız'
Erdoğan: Şimdi diyorlar ki kayyum atanan yeri geri alacağız. Benim halkım geri almana fırsat veriyorsa, devletin verdiği imkanları siz Kandil’e gönderecek olursanız hiç beklemeden yine biz kayyumlarımızı atarız.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yozgat’ta düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Bugün yine bir başkasın, bir başka coşkulusun Yozgat. Ama işimiz çok, çok gideceğimiz yerler var. Onun için inşallah hayırlısıyla şu seçimleri halledelim daha sonra teşekküre. Yiğitleri eksik olmayan Yozgat; Ahmet Efendi’nin yadigarı, Çapanoğlu’nun şehri sizleri gönülden selamlıyorum.”
HERKESİ SELAMLIYORUM
“Gidin Avusturya’ya Yozgat’ı ülkemizin en büyük şehri sanırlar. Çünkü bu ülkede on binlerce Yozgatlı yaşıyor. Almanya’da, Fransa’da Hollanda’da daha pek çok Avrupa ülkesinde yüz binler Yozgatlı hayatını orada sürdürüyor. Buradan tüm dünyadaki Yozgatlıları selamlıyorum. Bu meydanda sevda var, bu meydanda inanç var, bu meydanda azim var, bu meydanda vefa var. Bu meydanda kardeşlik var, bu meydanda gerektiğinde kadife eldiven olup seven, gerektiğinde demir yumruk olup ezen cesur yürekler var. Bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde Yozgat hep ilk sıralarda yer aldı. Şimdi bir kez daha sizlerden destek istiyorum. Yozgat 31 Mart’ta fitne oyunlarını bir kez daha bozuyor muyuz? Yozgat 31 Mart’ta Yozgat’ta ve Türkiye’de istikbalimize göz dikenlere bir kez daha derslerini veriyor muyuz? Yozgat’a gençlik merkez, sporcu fabrikası, kapalı yüzme havuzu, spor salonları inşa ettik. Millet Bahçemizin yapımına bu yıl başlıyoruz. Yozgat Şehir Hastanemizi kazandırdık. 250 yataklı Sorgun Devlet Hastanesi’ni yaptık.”
EK İSTİHDAM SAĞLADIK
“Yozgat’ın pek çok ilçesinde termal su var. Turizm altyapısı giderek genişliyor. Sorgun, Sarıkaya, Saraykent’ten sonra Akdağmadeni’ni de termal turizm kapsamına alıyoruz. Yozgatlı iş insanlarımıza, girişimcilerimize toplamda 2,2 katrilyon yatırım teşviki verdik. Desteklerimizle 7 bin 500 ilave istihdam oluşturduk. Yozgatlı kardeşlerimizin merkez ve tüm ilçeleriyle birlik, beraberlik içinde memleketlerine sahip çıkmaları gerekiyor. Yurt dışında bu kadar kardeşimiz var, Yozgatlı kardeşlerimiz Yozgat’a sahip çıkmalı. Yanı başındaki iller nispeten daha ileriye giderken Yozgat yerinde saymamalı. Hatta mevzi kaybediyorsa düşünmeliyiz. Bakın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ben hemşeriniz. Aynı şekilde Cemil Çiçek bey, gerek Meclis Başkanlığı gerek bakanlıklarla hemşeriniz. Bekir Bozdağ bey, uzun yıllar bakanlık yaptı hemşeriniz... Siyasetin, bürokrasinin, iş dünyasının her kademesinde Yozgatlı kardeşlerim var. Benim yine danışmanım konumunda olan Yozgatlı hemşeriniz var. Böyle bir kadro Yozgat’ı şaha kaldırır ve kaldırıyor. Bizim için aslolan Yozgat’a hizmettir. Yozgat’ı üzeni biz de üzeriz.
BAK ŞU AHLAKSIZA
“Bakın ne diyor? “Kürdistan’da HDP’ye vereceğiz. Batı’da da AK Parti ve MHP’yi kaybettireceğiz” Ahlaksıza bak ya... Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge ne zaman çıktı? Size bu ülkeyi böldürtmeyiz. Ülkemizi bölemeyeceksiniz. 31 Mart’ta da cevabı en güzel şekliyle alacaksınız. Biz Kürt kardeşlerimize, vatandaşlarımıza muhabbetimizi koruruz. Ama Kürtçülük yapana da bu noktada bu şekilde ülkemizi bölmeye çalışanlara da yüz vermeyiz. Biz ne yaptık? Çukurlar açtılar. O açtıkları çukurlara onları gömdük mü? Gömdük.”
HALKIM FIRSAT VERMEZ
“Şimdi diyorlar ki kayyum atanan yeri geri alacağız... Benim vatandaşım geri almana fırsat veriyorsa, bak söylüyorum devletin verdiği imkanları siz Kandil’e gönderecek olursanız hemen anında hiç beklemeden yine biz kayyumlarımızı atarız. Ve sizlerle yola devam etmeyiz. Biz Zillet İttifakı’na destek verenlere karşı tavrımız açıktır. Bizzat eşbaşkanları ilan etti, gördünüz. Bunlar hala kendini buğday ambarında sanıyor. Bölücü örgüt buralarda, belediye yönetimlerinde yer alma sözü alıyor. Bölücü örgüt bu partiler üzerinden her yerde sandık görevlisi olarak sandıklara sızmanın hesaplarını yapıyor. Millet oyu CHP’ye verecek, millet oyu adı İYİ kendi karışık partiye verecek ama sonuçta buralarda PKK’nın FETÖ’nün borusu ötecek. Milletimizin böyle bir felakete izin vermeyeceğine inanıyorum. Biz Cumhur İttifakı’nı milletimizin gözü önünde kurduk. Her ne yaptıysak milletimizin gözü önünde gerçekleştirdik. Zillet İttifakı ise; bir ucu Kandil’de bir ucu Pensilvanya’da olan bir yapı olarak inşa edilmiştir.”
KANDİL EMREDİYOR, CHP YAPIYOR
Erdoğan “Kandil emrediyor, onun güdümündeki parti aracılığıyla CHP bunları yerine getiriyor. Terör örgütü mensupları bu ilişkiyi açıkça ifade ediyorlar. Emrediyor, onun güdümündeki kişiler ve kesimler aracılığıyla CHP yerine getiriyor. Kılıçdaroğlu, Bay Kemal FETÖ’den gözaltına alınan avukatını götürüp belediye başkan adayı gösteriyor. Yozgatlı kardeşlerime sesleniyorum. Ankara’daki Yozgatlı kardeşlerime özellikle Özhaseki kardeşimi ve AK Partili belediye başkan adaylarımızı destekleme noktasında tavsiyede bulunmanızı istiyorum. Zira 5 dönem Kayseri’de belediye başkanlığı yapmış, Çevre Bakanlığı yapmış, en son beraber çalıştığımız Özhaseki’yi biz Ankara’ya aday yaptık. En güçlü aday o. Ama diyorum ki, sizler telefonda Ankara’daki hemşerilerinizi aramalısınız. Bunlara bu fırsatı Ankara gibi bir yerde, bölücü örgütün güdümündeki parti İstanbul’da Ankara’da aday çıkartmıyor” dedi.
YOZGAT
HIZLI TREN HATTINI KAYSERİ’YE UZATACAĞIZ
“Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı ile Yozgat - Sivas 1 saate, Yozgat - İstanbul 5 saat 15 dakika sürecek. Bu hattın inşası da uzadı. Ama inşallah bu işin sonuna geliyoruz. Bu yüksek hızlı tren hattını Kayseri’ye uzatacağız. Yozgat Havalimanımızın inşaatı sürüyor, 2022 yılında hizmete sunmayı hedefliyoruz. Bay Kemal; bak sana Yozgat’ın resmi rakamını veriyorum. 1,6 katrilyon lira tarımsal destek verdik Yozgatlı çiftçimize. Yozgat’ta bir Teknopark iki OSB kurduk. Havalimanımızın hemen yanındaki yeni OSB şehrimiz için yeni bir gelişme kapısı olacak.”
DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Erdoğan’ın doğumgünü için annesi Tenzile Erdoğan ile olduğu pankart miting alanına asıldı.
İLK DÖNEMİN MÜJDESİ
“Anlaşılan o ki AK Parti çatısını beğenmeyip kendilerine başka mecra arayanlar var. Bunlara hizmetin, yatırımın asıl kaynağının AK Parti olduğunu, bu kardeşiniz olduğunu gösterelim mi? İnşallah 31 Mart’tan sonra Yozgat için yepyeni bir dönemi başlatmaya hazır mıyız? Buradan bu dönemin ilk müjdesini veriyorum. Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilkinin Yozgat olacak. Ve adımını hemen atıyoruz.”
Tüm oyunları bozmak için oylarınızı istiyoruz
Erdoğan, “Beraber yola çıktığımız insanlar şimdi bizim trenden inip başka trene biniyor. Bu dava birliği değildir. Bugün bize ihanet edenler yarın gittikleri yere ihanet edeceklerdir” dedi.
Tokat mitinginde halka seslenen Başkan Erdoğan, “Tokat’a ne zaman geldiysem beni çok iyi karşıladılar” dedi. Erdoğan şunları söyledi:
OYUNUZU İSTİYORUM: Önümüzde yeni bir imtihan var 31 Mart’ta yine sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Oyunu bozmak için Tokatlı kardeşlerimizden oy istiyoruz. Suriye’deki oyunu, ekonomideki oyunu bozmak için sandıkta sizlerin oyunu istiyoruz.
GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE: 31 Mart inşallah şimdiden aziz milletimiz için, Tokat için hayırlara vesile olsun. Bugün 17. ildeyim, ilçeleri saymıyorum. Ve devam ediyorum. 31 Mart inşallah büyük ve güçlü Türkiye’nin habercisi olsun. Tüm ülkede gönül belediyeciliğinin müjdecisi olsun. Milletimizle birlikte dünyanın tüm mazlum halkları için verilmiş gür bir mesaj olsun.
13 KATRİLYON LİRA YATIRIM: Batıdaki imkanlardan doğudaki insanımızın da faydalanmasını istedik. Tokat’ta yılların ihmalini giderdik ve en büyük yatırımlarla tanıştırdık. Tokat’a 13 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık.
YENİ STADYUM YAPACAĞIZ: Tokat, Niksar, Turhal, Erbaa’ya gençlik merkezleri inşa ettik. Tokat’a 15 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yapacağız. Millet bahçeleri kazandırıyoruz. 136 bin metrekarelik alana Ballıdere Millet Bahçesi, Turhal Millet Bahçesi’ni yapacağız.
120 TARİHİ ESERE RESTORE: Tokat Selçuklu ve Osmanlı’nın cami, medrese, han, hamam, bedesten, kervansaraylarla ilmek ilmek dokudğu bir tarih şehri. Son 17 yılda Tokat’ın bu tarih hazinesini biz yeniden ayağa kaldırdık biz. Toplam 120 tarihi eseri restore ettik.
HAVALİMANI SENEYE HİZMETTE: Tokat’ın Ballıca mağarasını yurt içi ve yurtdışında tanıtımını yapıyoruz. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızı inşallah önümüzdeki sene hizmete sunmayı planlıyoruz. Turhal Barajı inşasında yarı yolu geçtik. İnşası süren tesislerle 81 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız.
LAYIK OLDUĞU YATIRIMLAR: Tokatlı çiftçilerimize tam 940 milyon liralık tarımsal destek verdik. Üniversitemiz ve sanayimizin el ele vererek sanayi ve teknoloji üretmeleri için Tokat’ta bir teknopark kurduk.
GECELİK FAİZ ORANLARI: Devletimizin kaynakları çarçur edildi. İki araba vaadenler tam tersine arabasının anahtarını da aldığı dönemler yaşadı. Hemen her gün bir terör eyleminin gerçekleştirdiği umutsuz günlere şahit oldu. Gecelik faizlerin 7 bin 500’leri gördüğü günlere şahitlik etti. Üretmeden, riske girmeden kazanmaya alışmış üç beş tufeyliye peşkeş çekildi.
CANAVARA EZDİRMEDİK: Savunma sanayinde yüzde 80 dışa bağılıyken kendi silahını kendi fırkateynini üretir hale biz getirdik. Son 17 yılda şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için pek çok reformu hayata geçirdik. Esnafımızın omuzundaki yükleri aldık. Bay Kemal konuşuyor. ‘Bizim belediyelerimiz asgari ücreti 2 bin 200 TL’ye indirecek’ diyor. Şimdi mi aklınız başınıza geldi, belediyeleriniz var zaten.
Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Tokat’ın üzerini raptiye ile işaretledi.
TERÖRİSTLERİ İNLERİNE SOKTUKSA SİZLERİN SAYESİNDE
Erdoğan, “Kefenimizi giyerek çıktığımız bu hizmet yolunda her türlü saldırıya, gizli açık darbe girişimine, kirli ittifaka rağmen sizin emanetinizi yere düşürmedik. Sizler için çalıştık, sizlerden aldığımız güçle Türkiye’yi bölgesinde ve dünyada söz sahibi yaptık. Türkiye milli menfaatlerini korumada hiç kimseden icazet almıyorsa bu sizin destekleriniz sayesindedir. Bugün Cudi, Gabar, Tendürek, Kandil’de bu teröristleri inlerine soktuk mu? Sizin sayenizde. Türkiye kendi silahlarıyla, mühimmatıyla, asker, polis, istihbarat birimleriyle her türlü operasyonu gerçekleştirebiliyorsa sizden aldığımız güç sayesinde. İnşallah 31 Mart’tan sonra çok daha büyük hamleler yapacağız. Bazı yola beraber çıktığımız arkadaşlarımız maalesef onlara makam, mevki verilirken her şey iyi güzeldi ama, öyle bir gün geldi ki’ sen biraz dinlen, buraya başkasını koyalım’ dediğimizde bir bakıyorsunuz ki bizim trenden inip başkasının trenine bindiler. Bu kader, dava birliği değildir. Bugün bize ihanet edenler yarın da gittikleri yere ihanet ederler. 31 Mart’ta giderken gerekli dersi gerekenlere vereceğinize inanıyorum” diye konuştu.
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