'Devletin paraları Kandil’e giderse kayyum atarız'

Tokat mitinginde halka seslenen Başkan Erdoğan, “Tokat’a ne zaman geldiysem beni çok iyi karşıladılar” dedi. Erdoğan şunları söyledi:

OYUNUZU İSTİYORUM: Önümüzde yeni bir imtihan var 31 Mart’ta yine sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Oyunu bozmak için Tokatlı kardeşlerimizden oy istiyoruz. Suriye’deki oyunu, ekonomideki oyunu bozmak için sandıkta sizlerin oyunu istiyoruz.

GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE: 31 Mart inşallah şimdiden aziz milletimiz için, Tokat için hayırlara vesile olsun. Bugün 17. ildeyim, ilçeleri saymıyorum. Ve devam ediyorum. 31 Mart inşallah büyük ve güçlü Türkiye’nin habercisi olsun. Tüm ülkede gönül belediyeciliğinin müjdecisi olsun. Milletimizle birlikte dünyanın tüm mazlum halkları için verilmiş gür bir mesaj olsun.

13 KATRİLYON LİRA YATIRIM: Batıdaki imkanlardan doğudaki insanımızın da faydalanmasını istedik. Tokat’ta yılların ihmalini giderdik ve en büyük yatırımlarla tanıştırdık. Tokat’a 13 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık.

YENİ STADYUM YAPACAĞIZ: Tokat, Niksar, Turhal, Erbaa’ya gençlik merkezleri inşa ettik. Tokat’a 15 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yapacağız. Millet bahçeleri kazandırıyoruz. 136 bin metrekarelik alana Ballıdere Millet Bahçesi, Turhal Millet Bahçesi’ni yapacağız.

120 TARİHİ ESERE RESTORE: Tokat Selçuklu ve Osmanlı’nın cami, medrese, han, hamam, bedesten, kervansaraylarla ilmek ilmek dokudğu bir tarih şehri. Son 17 yılda Tokat’ın bu tarih hazinesini biz yeniden ayağa kaldırdık biz. Toplam 120 tarihi eseri restore ettik.

HAVALİMANI SENEYE HİZMETTE: Tokat’ın Ballıca mağarasını yurt içi ve yurtdışında tanıtımını yapıyoruz. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızı inşallah önümüzdeki sene hizmete sunmayı planlıyoruz. Turhal Barajı inşasında yarı yolu geçtik. İnşası süren tesislerle 81 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız.

LAYIK OLDUĞU YATIRIMLAR: Tokatlı çiftçilerimize tam 940 milyon liralık tarımsal destek verdik. Üniversitemiz ve sanayimizin el ele vererek sanayi ve teknoloji üretmeleri için Tokat’ta bir teknopark kurduk.

GECELİK FAİZ ORANLARI: Devletimizin kaynakları çarçur edildi. İki araba vaadenler tam tersine arabasının anahtarını da aldığı dönemler yaşadı. Hemen her gün bir terör eyleminin gerçekleştirdiği umutsuz günlere şahit oldu. Gecelik faizlerin 7 bin 500’leri gördüğü günlere şahitlik etti. Üretmeden, riske girmeden kazanmaya alışmış üç beş tufeyliye peşkeş çekildi.

CANAVARA EZDİRMEDİK: Savunma sanayinde yüzde 80 dışa bağılıyken kendi silahını kendi fırkateynini üretir hale biz getirdik. Son 17 yılda şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için pek çok reformu hayata geçirdik. Esnafımızın omuzundaki yükleri aldık. Bay Kemal konuşuyor. ‘Bizim belediyelerimiz asgari ücreti 2 bin 200 TL’ye indirecek’ diyor. Şimdi mi aklınız başınıza geldi, belediyeleriniz var zaten.

Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Tokat’ın üzerini raptiye ile işaretledi.

TERÖRİSTLERİ İNLERİNE SOKTUKSA SİZLERİN SAYESİNDE

Erdoğan, “Kefenimizi giyerek çıktığımız bu hizmet yolunda her türlü saldırıya, gizli açık darbe girişimine, kirli ittifaka rağmen sizin emanetinizi yere düşürmedik. Sizler için çalıştık, sizlerden aldığımız güçle Türkiye’yi bölgesinde ve dünyada söz sahibi yaptık. Türkiye milli menfaatlerini korumada hiç kimseden icazet almıyorsa bu sizin destekleriniz sayesindedir. Bugün Cudi, Gabar, Tendürek, Kandil’de bu teröristleri inlerine soktuk mu? Sizin sayenizde. Türkiye kendi silahlarıyla, mühimmatıyla, asker, polis, istihbarat birimleriyle her türlü operasyonu gerçekleştirebiliyorsa sizden aldığımız güç sayesinde. İnşallah 31 Mart’tan sonra çok daha büyük hamleler yapacağız. Bazı yola beraber çıktığımız arkadaşlarımız maalesef onlara makam, mevki verilirken her şey iyi güzeldi ama, öyle bir gün geldi ki’ sen biraz dinlen, buraya başkasını koyalım’ dediğimizde bir bakıyorsunuz ki bizim trenden inip başkasının trenine bindiler. Bu kader, dava birliği değildir. Bugün bize ihanet edenler yarın da gittikleri yere ihanet ederler. 31 Mart’ta giderken gerekli dersi gerekenlere vereceğinize inanıyorum” diye konuştu.