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Devletin zirvesi Anıtkabir'de

Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor.

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Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor.

3 ilde PKK´ya yönelik ´Kıran 2 ortak operasyonu´ başladı

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