İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2023 Salı / 20 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8054
  • EURO
    28,8544
  • ALTIN
    1667.99
  • BIST100
    8135.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Dezenformasyona geçit yok! Bakan Yerlikaya: Bot hesaplar tespit edildi
Politika

Dezenformasyona geçit yok! Bakan Yerlikaya: Bot hesaplar tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu Twitter'da (X) 32 milyon 516 bin 432 hesaptan 275 milyon 762 bin 77 paylaşım yapıldığını, paylaşım yapan hesapların ise yüzde 26'sının bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğunu bildirdi.

IHA5 Eylül 2023 Salı 10:40 - Güncelleme:
Dezenformasyona geçit yok! Bakan Yerlikaya: Bot hesaplar tespit edildi
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında sosyal medya platformu Twitter'da (X) 32 milyon 516 bin 432 hesaptan 275 milyon 762 bin 77 paylaşım yapıldığını, paylaşım yapan hesapların ise yüzde 26'sının bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğunu bildirdi. Yapılan paylaşımların yüzde 43'ünün negatif ve spekülatif olduğunun tespit edildiğini de ifade eden Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yapılmaya çalışılan algı çabalarının farkında olduklarını açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Allah'ın izniyle bot hesaplar üzerinden hesap yapanların çabalarını boşa çıkartacağız. Siber suçlar ve dezenformasyonla mücadelemiz kesintisiz devam edecek" dedi.

  • bot hesaplar
  • paylaşım sayısı
  • Twitter SPOT: paylaşım
  • bilgisayarlar yönetilen botlar
  • sosyal medya
  • Ali Yerlikaya
  • İçişleri Bakanı
  • Twitter istatistikleri
  • sosyal medya paylaşımları
  • bot hesap tespiti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.