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Politika

Dezenformasyona geçit yok... Bir iftira daha yalanlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi torunu ile şakalaştığı görüntüler üzerinden üretilen, dezenformasyon içeren haberler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı.

14 Mayıs 2023 Pazar 13:32 - Güncelleme:
Dezenformasyona geçit yok... Bir iftira daha yalanlandı
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sırada torunu Ahmet Akif ile şakalaştığı görüntüler üzerinden yapılan manipülasyona yönelik açıklama yaptı.

DMM, bazı sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir çocuğa tokat attığı iftirası ile paylaşılan dezenformasyon içeren haberlere yönelik paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yalanlama açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullanmadan önce bir çocuğa tokat attı." iddiası doğru değildir.

Görüntülerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Ahmet Akif ile şakalaştığı açıkça görülmektedir.

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