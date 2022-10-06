İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2022 Perşembe / 11 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6131
  • EURO
    18,5234
  • ALTIN
    1025.78
  • BIST100
    3484.42
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Dibeybe resti çekti: Türkiye ile imzalanan anlaşma yatırımlarımızı güçlendirecek
Politika

Dibeybe resti çekti: Türkiye ile imzalanan anlaşma yatırımlarımızı güçlendirecek

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 'Bazı ülkelerin Türkiye ile imzalanan mutabakat muhtırasına karşı çıkması beni ilgilendirmiyor. Türkiye ile imzalanan deniz anlaşmasına göre, petrol arama çalışmaları yapılacak, haklarımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz. İmzalanan protokol, bölgesel sularımızdaki büyük petrol servetimizi ve buna bağlı yatırımlarımızı güçlendirecek.' dedi.

AA6 Ekim 2022 Perşembe 00:19 - Güncelleme:
Dibeybe resti çekti: Türkiye ile imzalanan anlaşma yatırımlarımızı güçlendirecek
ABONE OL

Trablus merkezli "February" televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Dibeybe, "Bazı ülkelerin Türkiye ile imzalanan mutabakat muhtırasına karşı çıkması beni ilgilendirmiyor." dedi.

Türkiye ile imzalanan anlaşmalarda yanlış olmaması için bir yıl boyunca tartışıldıktan sonra imza attıklarını dile getiren Dibeybe,
Türkiye ile yapılan anlaşma doğrultusunda Libya karasularında petrol arama çalışmalarını başlatmaktan geri adım atmayacaklarını söyledi.

Dibeybe, "Türkiye ile imzalanan deniz anlaşmasına göre, petrol arama çalışmaları yapılacak, haklarımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz. İmzalanan protokol, bölgesel sularımızdaki büyük petrol servetimizi ve buna bağlı yatırımlarımızı güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

  • Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe
  • Abdulhamid Dibeybe
  • Libya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.