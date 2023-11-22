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Politika

Dikbayır, Meral Akşener'e savaş açtı: Rezil, kepaze olacaklar

İYİ Parti içinde 'kayıp 132 milyon TL' skandalı büyürken kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kendisi üzerinden ortaya atılan iddialar karşısında çarpıcı çıkışlarını sürdürüyor. Partideki haracı ifşa eden, kayıp 132 milyon TL için savcılığa başvuracağını dile getiren Dikbayır, adeta Meral Akşener'e savaş açtı. Dikbayır, 'Bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var. Ben onu anlattığım zaman rezil, kepaze olacaklar' diyerek tehditler yağdırdı.

22 Kasım 2023 Çarşamba 10:43 - Güncelleme:
Dikbayır, Meral Akşener'e savaş açtı: Rezil, kepaze olacaklar
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İYİ Parti'de seçimlerin ardından başlayan kriz, giderek tırmandı. PKK/HDP'nin de bulunduğu 8'li koalisyon ortaklığının parti tabanında yarattığı rahatsızlık nedeniyle ardı ardına istifalar yaşandı. Milletvekilleri, partide yaşanan oy oranının düşmesinden dolayı Meral Akşener'i hedef aldı. Son haftalarda yaşanan istifa dalgasına karşı suskunluğunu bozan Meral Akşener ise 'defolup gitsinler' çıkışı yaptı!

ÜMİT DİKBAYIR'IN İDDİALARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Parti içinde yeni kriz ise kasadaki kayıp 132 milyon liraydı! İddiaya göre İYİ Parti Sakarya Milletvekili, eski mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, kasadaki paranın eksi 16 milyonda olduğu iddiasıyla Meral Akşener'in ve ailesinin banka hesaplarını incelettiği iddiası ortaya atıldı.

MİLLETVEKİLLERİNDEN DE PARA İSTENMİŞ!

Milletvekillerinden 500 bin TL ve 1 milyon TL gibi bağışların istenmesi de partiyi iyice karıştırdı. Meral Akşener, ispat ederlerse şerefsizim diyerek sert çıktı. Akşener'in sözlerine yanıt veren Ümit Dikbayır ise "Gerçeği ispat etsin yoksa savcılığa gideceğim" açıklaması yaptı. Ancak bu sözlerinin üzerine apar topar kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna yollandı! Partide çalışan bir kadına tacizde bulunduğu da iddia edilen Ümit Dikbayır, suskunluğunu bozdu ve adeta Meral Akşener'e savaş açtı.

DİKBAYIR: SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM!

Ümit Dikbayır, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Sözcü'ye yaptığı açıklamada, "Açıkçası 5-10 gün sonra partimizden istifa etmeyi düşünüyordum. Bağımsız kalacaktım. Ama iş madem bu hale getirildi, ben de sonuna kadar mücadele edeceğim. Yani yazık ediliyor. O kadar çok arayan var ki partili partisiz. Yazık ediyorlar partiye. Onun altında bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var. Ben onu anlattığım zaman rezil, kepaze olacaklar" diyerek tehditler yağdırdı.

SIRF İFTİRA ATSINLAR DİYE...

Ümit Dikbayır, hakkındaki taciz iddialarıyla ilgili de şu açıklamayı yaptı: Partide tacizde bulunulduğu öne sürülen kadını işten çıkarıp olayın üstünü kapattılar. O kızcağız da işten çıkarılmasını benden biliyor. Şimdi bilenmişler, 5 sene önce işten çıkarttıkları bu kişiyi işe almışlar sırf bana iftira atsın diye.

SAVCILIĞA GİDECEK!

Öte yandan Ümit Dikbayır'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na hakkındaki iddiaların araştırılması için dilekçe vereceği de ortaya çıktı. Dikbayır, ayrıca TBMM Başkanlık Divanı'na dilekçe verip, iddia konularıyla ilgili dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyecek.

DİSİPLİN KURULU BUGÜN TOPLANIYOR

İYİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu ise saat 14.00 da toplanacak. Ümit Dikbayır'ın Disiplin Kurulu 'Tedbiri' karara bağlayacak.

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