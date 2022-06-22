Dikkat çeken analiz: Erdoğan'a her zamankinden daha fazla ihtiyaçları var

ABD merkezli Foreign Policy dergisi "Batı Neden Erdoğan'la Şimdi Barışmalı?" başlıklı yazısında Türkiye ve Erdoğan'ın önemine vurgu yaptı.

Batı'nın Erdoğan'a her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu belirtilen analizde 'Rusya'nın Ukrayna'ya karşı acımasız, topyekün savaşı, Türkiye'nin jeostratejik satranç tahtasındaki profilini büyük ölçüde yükseltti' ifadelerine yer verildi.

UKRAYNA'NIN ZAFER ŞANSI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTACAKTIR



Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin büyük role sahip olduğunun vurgulandığı haberde, "Türk silah teslimatları genişletilirse, Ukrayna'nın zafer şansı önemli ölçüde artacaktır. Türk Boğazları üzerinden Karadeniz'e erişimi kontrol eden Erdoğan, şubat ayı sonlarında geçişi savaş gemilerine kritik bir şekilde kapattı" denildi.



Türkiye'nin Rus ödemelerini serbestçe kabul eden ve Batılı bankacılık yaptırımlarının etkisini azaltan birkaç büyük ülkeden biri olduğuna vurgu yapılan yazıda şu ifadeler kullanıldı:



Türkiye, Avrupa enerji kaynaklarının yeniden düzenlenmesinde kilit bir oyuncu olacak, özellikle de bir dizi önemli boru hattı üzerinden enerji erişimini kontrol ettiği için.