Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki çözüm müzakerelerinde meşru Suriye muhalefetini temsil eden Suriye Müzakere Komisyonu heyetiyle bir araya geldi.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre Yılmaz, BM himayesindeki çözüm müzakerelerinde meşru Suriye muhalefetini temsil eden Suriye Müzakere Komisyonu heyetiyle görüştü.

Görüşmede, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı temelinde siyasi çözüm çabaları üzerinde duruldu.

Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz, BM himayesindeki çözüm müzakerelerinde meşru Suriye muhalefetini temsil eden Suriye Müzakere Komisyonu heyetiyle bir araya geldi.



Görüşmede, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde siyasi çözüm çabaları üzerinde duruldu. pic.twitter.com/Fz6GANMm0k — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 19, 2024

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