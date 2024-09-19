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Politika

Dikkat çeken BMGK detayı! Türkiye ile Suriye arasında kritik temas

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, muhalefeti temsil eden Suriye Müzakere Komisyonu ile bir araya geldi. Görüşmede, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı temelinde siyasi çözüm çabaları üzerinde duruldu.

AA19 Eylül 2024 Perşembe 10:23 - Güncelleme:
Dikkat çeken BMGK detayı! Türkiye ile Suriye arasında kritik temas
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki çözüm müzakerelerinde meşru Suriye muhalefetini temsil eden Suriye Müzakere Komisyonu heyetiyle bir araya geldi.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre Yılmaz, BM himayesindeki çözüm müzakerelerinde meşru Suriye muhalefetini temsil eden Suriye Müzakere Komisyonu heyetiyle görüştü.

Görüşmede, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı temelinde siyasi çözüm çabaları üzerinde duruldu.

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