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Politika

Dikkat çeken detayı canlı yayında duyurdu: İsrail artık ikinci aşamaya geçti!

İsrail'in Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'ye Tahran'da gerçekleştirdiği suikast sonucu şehit olmasının bölgede yankıları sürüyor. Alçak saldırıyı 24 TV'de İbrahim Güneş'in sunumuyla yayınlanan ‘Moderatör'de değerlendiren Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 'Amerika'daki alkıştan sonra İsrail ikinci aşamayı başlattığını düşünüyorum. İkinci aşama ise Filistin ve Gazze dışındaki hedeflerdir.” İfadelerini kullandı.

2 Ağustos 2024 Cuma 19:54 - Güncelleme:
Dikkat çeken detayı canlı yayında duyurdu: İsrail artık ikinci aşamaya geçti!
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için geldiği İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit olmasının etkileri devam ediyor. İsrail başta Filistin olmak üzere bölgede tansiyonu yükseltecek hamlelerine devam ediyor. Peki İsrail'in İran'da yaptığı saldırının içerdiği mesaj ne? Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak değerlendirdi.

ABD KONGRES'İNDE NETANYAHU'YA DESTEK

Yapılan saldırının tek başına müstakil şekilde değerlendirilmesinin yanlış olacağının altını çizen Nuh Albayrak, "Yapılan saldırılarının hemen öncesine gitmek lazım. Netanyahu Golan Tepeleri'ne dair bir saldırıdan bahsetti ve ABD gezisini yarıda keserek İsrail'e gitti. Yaşananlar bundan sonraki olan gelişmelerdir. Ben bu olayları orada yaşananlardan sonra değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kısaca şöyle söylemek gerekir, Kongredeki o sahne Netanyahu için yeni bir destek yeni bir vize yeni bir 'işini bitir' mesajı olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"İSRAİL İKİNCİ AŞAMAYI BAŞLATTI"

Suriye'de ve Irak'ta yaşananların İsrail'in hedefinin parçası olduğuna dikkat çeken Albayrak, "İsrail'in bu hedefleri için kendince şu andan daha müsait şartları ne zaman elde edebilir? Amerika'daki alkıştan sonra İsrail ikinci aşamayı başlattığını düşünüyorum. İkinci aşama ise Filistin ve Gazze dışındaki hedeflerdir. Bu saldırının İran'da yapılması rastgele değildir." dedi.

  • star gazetesi genel yayın yönetmeni nuh albayrak
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