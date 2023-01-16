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Politika

Altılı Masa'nın küçük ortağı Ali Babacan'dan İHA ve SİHA tehdidi! Dikkat çeken zamanlama

Altılı Masa'nın CHP ve İYİ Parti'yi zorda bırakan açıklamalarıyla gündeme gelen küçük ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dünyanın gıpta ettiği milli İHA ve SİHA'larla ilgili yine tepki çeken açıklamalarda bulundu. Babacan, İHA-SİHA üreten şirketlere 'dokunacakları' ifadesiyle üstü kapalı tehdit etti. Babacan'ın sözlerinin ABD'den gelen açıklamalar paralelinde olması dikkat çekti.

16 Ocak 2023 Pazartesi 13:20 - Güncelleme:
Altılı Masa'nın küçük ortağı Ali Babacan'dan İHA ve SİHA tehdidi! Dikkat çeken zamanlama
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, savunma sanayiinde İHA-SİHA'ları ile çığır açan BAYKAR'ı bir kez daha hedef aldı. Babacan, "Kusura bakmayın ya dokunacağız tabii" diyerek de tehdit etti.

Aday ve yol haritası belirleyemeyen 6'lı masanın küçük ortaklarından DEVA Partisi Genel başkanı Ali Babacan, milli İHA ve SİHA'lar hakkında tepki çeken açıklamalarda bulundu. Babacan hükümetin desteklediği ve dünya çapında ses getiren hava araçları hakkında tehditvari ifadeler kullandı.

Babacan, FOX TV'de katıldığı programda İHA ve SİHA'larla ilgili ABD'den gelen açıklamalar paralelinde tepki toplayan sözler sarf etti.

KİMİN AĞZIYLA KONUŞUYOR?

Babacan'ın milli silahlı ve insansız hava araçları hakkında bu üretimlerden rahatsız olan ülkelerin azıyla konuşması dikkat çekerken henüz kısa süre önce açıklama yapan eski Pentagon yetkilisinin açıklamalarını hatırlattı.

"İHA VE SİHALAR DOKUNULMAZ YAPTILAR! BİZ DOKUNACAĞIZ TABİİ Kİ"

Babacan "Şimdi seçim yaklaşıyor. Hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi bu. Bu da öyle bir hale getirildi ki 'Bu kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz' falan gibi bir durum oldu. biz dokunacağız tabii ki yani." ifadesiyle SİHA ve İHA'lar hakkında tehdit dili kullandı.

ABD'DEN BENZER SESLER

Bilindiği gibi FETÖ'ye verdiği destekle gündeme gelen eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin Türkiye'nin milli savunma sanayi üretimleri ile ilgili olarak BAYKAR başta olmak üzere diğer Türk firmalarına yaptırım uygulanması çağrısında bulunmuştu.

ADAYLIKTA DA ORTAKLARINI YOKLUYOR

Ali Babacan 6'lı masada da Ahmet Davutoğlu'nun ardından kendi adaylığını öne çıkarmak istediği ve bu görevi iyi şekilde yapacağı açıklamalarıyla rahatsızlık oluşturmuş ve 6 parti içinde tartışmalara neden olmuştu.

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