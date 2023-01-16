Altılı Masa'nın küçük ortağı Ali Babacan'dan İHA ve SİHA tehdidi! Dikkat çeken zamanlama

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, savunma sanayiinde İHA-SİHA'ları ile çığır açan BAYKAR'ı bir kez daha hedef aldı. Babacan, "Kusura bakmayın ya dokunacağız tabii" diyerek de tehdit etti.

Aday ve yol haritası belirleyemeyen 6'lı masanın küçük ortaklarından DEVA Partisi Genel başkanı Ali Babacan, milli İHA ve SİHA'lar hakkında tepki çeken açıklamalarda bulundu. Babacan hükümetin desteklediği ve dünya çapında ses getiren hava araçları hakkında tehditvari ifadeler kullandı.

Babacan, FOX TV'de katıldığı programda İHA ve SİHA'larla ilgili ABD'den gelen açıklamalar paralelinde tepki toplayan sözler sarf etti.

KİMİN AĞZIYLA KONUŞUYOR?

Babacan'ın milli silahlı ve insansız hava araçları hakkında bu üretimlerden rahatsız olan ülkelerin azıyla konuşması dikkat çekerken henüz kısa süre önce açıklama yapan eski Pentagon yetkilisinin açıklamalarını hatırlattı.

"İHA VE SİHALAR DOKUNULMAZ YAPTILAR! BİZ DOKUNACAĞIZ TABİİ Kİ"

Babacan "Şimdi seçim yaklaşıyor. Hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi bu. Bu da öyle bir hale getirildi ki 'Bu kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz' falan gibi bir durum oldu. biz dokunacağız tabii ki yani." ifadesiyle SİHA ve İHA'lar hakkında tehdit dili kullandı.

Ali Babacan, terörle mücadelede önemli başarılar elde etmemizi sağlayan SİHA programını hedef aldı:



"SİHA'lar hükümetin de elindeki en büyük propaganda projelerinden birisi bu. Bu proje kutsal, dokunulmaz hale getirildi"



"Kusura bakmayın ya, dokunacağız tabi ki" pic.twitter.com/Dt3UlSZUAQ — Star Gazetesi ���� (@stargazete) January 16, 2023

ABD'DEN BENZER SESLER

Bilindiği gibi FETÖ'ye verdiği destekle gündeme gelen eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin Türkiye'nin milli savunma sanayi üretimleri ile ilgili olarak BAYKAR başta olmak üzere diğer Türk firmalarına yaptırım uygulanması çağrısında bulunmuştu.

ADAYLIKTA DA ORTAKLARINI YOKLUYOR

Ali Babacan 6'lı masada da Ahmet Davutoğlu'nun ardından kendi adaylığını öne çıkarmak istediği ve bu görevi iyi şekilde yapacağı açıklamalarıyla rahatsızlık oluşturmuş ve 6 parti içinde tartışmalara neden olmuştu.