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Politika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, Moskova'da temaslarda bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, başkent Moskova'da Rus mevkidaşları Aleksander Gruşko ve Sergey Verşinin ile bir araya geldi.

AA21 Kasım 2023 Salı 21:58 - Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, Moskova'da temaslarda bulundu
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Akçapar'ın, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları Gruşko ve Verşinin ile görüşmesinde, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler ele alındı.

Karma Ekonomik Toplantısı öncesi ticaret, ekonomi, enerji, ulaştırma, kültür alanındaki işbirliği ve konsolosluk düzeyindeki ilişkilerle ilgili konularda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, ileride yapılacak üst düzey temaslar da gündeme getirildi.

Görüşmede, Filistin'de "ateşkesin acilen ilan edilmesi ve insani yardımın kolaylaştırılması" dahil insani durum ele alındı.

Karadeniz'in güvenliği başta olmak üzere Karadeniz Tahıl Girişimi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) geleceği gibi konuların da istişare edildiği görüşmede, uluslararası kuruluşların gündemindeki meseleler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

  • Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar
  • Bakan Yardımcısı Akçapar
  • moskova

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