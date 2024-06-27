Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Bağımsızlık Günü Ankara'da ABD Büyükelçiliği Konutunda düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

ABD Büyükelçiliği konutunda düzenlenen resepsiyona ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ve eşi Sefire Cheryl Flake, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, diplomatlar ve yabancı misyon şefleri katıldı. Büyükelçi Flake ve eşi Sefire Cheryl Flake davetlileri girişte karşıladığı resepsiyonda Türkiye ve ABD'nin milli marşları okundu.

'FİDAN VE BLINKEN DÜZENLİ TEMAS HALİNDELER'

ABD ile yıllar içerisinde ilişkilerin müttefiklik bağıyla tanımlanan uzun vadeli dostluğa evrildiğini dile getiren, Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, "70 yılı aşkın bir süredir NATO müttefiği olmamızın yanı sıra günümüzde ilişkilerimiz her zamankinden daha zengin ve kapsamlıdır. Sürekli gelişen ticari ve ekonomik ilişkilerimiz ile siyasi ve halklar arası bağlarımız bu resmi zenginleştiren unsurlardandır. Son 12 ayda siyasi temaslarda kayda değer artış yaşanmasından memnuniyet duyuyoruz. Bakanımız Fidan ve Blinken düzenli olarak temas halindelerdir. Söz konusu süre zarfında bakanlar ve parlamentolar düzeyinde çok sayıda görüşme gerçekleşti. Türkiye ABD stratejik mekanizması terörle mücadelede ile enerji ve iklim değişikliği alanlarında da kapsayacak şekilde ilişkilerimizde etkin bir araç olmayı sürdürmektedir. Türkiye ABD savunma sanayi ticaret diyaloğu artan iş birliğimizin dikkat çeken diğer bir önemli alanıdır. Bugün karşılaştığımız benzeri görülmemiş küresel sınamalar, Türk, Amerikan müttefikliğinin geçerliliğini koruduğunu ve kritik önem taşıdığını bir kez daha göz önüne sermektedir. Gazze ve Ukrayna'daki savaşlar Suriye ve Sudan'da süregelen ihtilaflar, Yemen ve Kızıldeniz'deki gelişme küresel istikrarı etkilemektedir. İlişkilerimizin önümüzdeki dönemde güçlenmeye ve çeşitlenmeye devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ÜÇÜNCÜ VE SON BAĞIMSIZLIK GÜNÜ KUTLAMAMIZ OLDUĞUNA İNANAMIYORUZ'

Türkiye'de geçirdikleri üçüncü ve son Bağımsızlık Günü olduğunu aktaran Büyükelçi Flake, "Bağımsızlığımızın 248'inci yıldönümü dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri adına sizleri bugün burada ağırlıyor olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Ülkelerimiz arasındaki zengin ilişkilere katkı sunan bu kadar çok insanı burada bir arada görmekten heyecan duyuyoruz. İş dünyasından, devlet kurumlarından, sanat ve eğlence dünyasından ve medyadan konuklar bugün aramızda. Bu akşam bizimle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz. Cheryl ve ben, bugünkü kutlamanın Ankara'da gerçekleştirdiğimiz üçüncü ve son Bağımsızlık Günü kutlamamız olduğuna inanamıyoruz. O nedenle bu yıl farklı bir şey yapalım diye düşündük" diye konuştu.

Türkiye'nin birçok noktasını ziyaret ettiklerini dile getiren Cheryl Flake, "ABD'deki dostlarımızla konuştuğumuzda bize rutin toplantılar ya da resmi etkinlikler dışında ne yaptığımızı sık sık soruyorlar. Ülkeyi dolaşıyor muyuz? Hiç turist gibi hareket ettiğimiz oluyor mu? Bu soruların yanıtı tabii ki evet oluyor. Dolayısıyla bu güzel ülkede yaşadığımız deneyimleri sizlere fotoğraflarla göstermeyi düşündük. Tabii ki, sadece bir ya da iki fotoğrafla kendimizi sınırlandırmak istemedik. Bunun yerine öne çıkan on anımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz" diyerek İstanbul'da Ayasofya ve Kapalı Çarşı gezilerinden, Ankara'daki ziyaretlerinin yanı sıra Efes, Side ve Göbeklitepe'deki fotoğraflarını sahnede bulunan ekrana yansıtıldı.