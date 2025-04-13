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Politika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz: İsrail'le görüşme diplomatik değil, askeri

Bakü'deki Türkiye-İsrail görüşmelerinin gerekçesini açıklayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, 'Bu, diplomatlar arasında gerçekleşen bir toplantı değil. Suriye hava sahasındaki herhangi bir çatışmayı engellemeye çalışıyoruz.' dedi.

AA13 Nisan 2025 Pazar 10:43 - Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz: İsrail'le görüşme diplomatik değil, askeri
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen "Suriye: Uzlaşan ve Yeniden İnşa Edilen Ülke" başlıklı panelde konuştu.

Azerbaycan'da İsrailli ile Türk heyetleri arasında yapılan "çatışmasızlık mekanizması" görüşmesinin teknik bir toplantı olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

Diplomatik bir toplantı, diplomatlar arasında gerçekleşen bir toplantı değil. Bu, çatışmanın önlenmesine yönelik bir mekanizma. Bu tür mekanizmalar, askeri ve güvenlik alanındaki kişiler tarafından çok iyi biliniyor. Hava sahasını kullandığınızda, o hava sahasını aktif olarak kullanan diğer aktörlerle iletişimde olmanız gerekiyor. Bunu daha önce yaptık, her zaman bu tür çatışmasızlık mekanizmaları, Rusya'yla Suriye hava sahasında ve ABD ile Lübnan'da yaptık. Lübnan'dan vatandaşlarımızı tahliye edeceğimiz zaman İsrail ile de çatışmasızlık görüşmesi yaptık. Bu, siyasi ve diplomatik bir toplantı olduğu anlamına gelmiyor. Bu, iyi bir başlangıç çünkü Suriye hava sahasındaki herhangi bir çatışmayı engellemeye çalışıyoruz. Bakanımız da bundan açıkça bahsetti: İsrail ile daha iyi ilişkiler ya da normalleşme için Gazze topraklarında soykırımın durdurulduğunu ve ateşkesin sağlandığını görmemiz gerekiyor. Bu düzeyde bir normalleşme görmeliyiz. Böylece İsrail ile daha iyi ilişkiler konusunda konuşabiliriz.

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