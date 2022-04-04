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Politika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Victoria Nuland ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland'la Dışişleri Bakanlığında görüştü.

AA4 Nisan 2022 Pazartesi 16:14 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 16:14
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Bakanlıktan edinilen bilgiye göre Nuland, Ankara temasları kapsamında Önal'la bir araya geldi.

Nuland'ı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da kısa bir süre kabul etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nuland'ın bölgesel güvenlik ve ekonomi konularıyla ilgili ikili ilişkileri görüşmek üzere 2-9 Nisan'da Fransa, Türkiye, Yunanistan, Almanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret edeceği bildirilmişti.

Ziyaret sırasında Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Ilan Goldenberg ve Müsteşar Yardımcısı Erika Olson'ın Nuland'a eşlik edeceği, Türkiye ziyaretine ayrıca Dışişleri Müsteşar Yardımcıları Karen Sasahara ve Jennifer Gavito'nun katılacağı belirtilmişti.

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