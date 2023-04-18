Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 14 Mayıs seçimleriyle ülkenin istikrarı daha da pekişecek

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Kale Meydanı'nda düzenlenen iftar programında, Türkiye'ye en iyi hizmeti kazandırmak için gece gündüz çalıştıklarını, 81 ile büyük eserler kazandırdıklarını söyledi.

Önceliklerinin deprem bölgelerinin yeniden inşası ve şehirlerin ihyası olduğunu anlatan Çavuşoğlu, zor zamanlarda dayanışmanın önemli olduğunu, devlet, millet dayanışmasının, milletin arasındaki dayanışmanın dünyaya örnek olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geldiğinde "Böylesine bir dayanışma ve organizasyon görmemiştim" dediğini hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Gerçekten Türkiye'ye gelen herkes depremin büyüklüğünü görüyor. Ayrıca Türkiye'de devlet millet el birliğiyle yaraların nasıl sarıldığını görüyor. Bu vesileyle bu zor günlerde bize yardım elini uzatan tüm dünya ülkelerine ve halklarına çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten dört elle koştular, depremin büyüklüğünü gördüler. Ama tabii Türkiye'nin ve Türk milletinin yıllardır zor durumda olanların yardımına koşmasından dolayı adeta Türkiye'ye teşekkür etmek için 'Şimdi sıra bizde' diyerek gelip yardım ettiler. Arama kurtarma ekipleri, sahra hastaneleri, çadırlar, konteynerler gönderdiler."

Deprem bölgelerinde vatandaşları çadırlardan konteynerlere taşımaya başladıklarını ifade eden Çavuşoğlu, bunların hepsinin geçici barınma olduğunu, tüm yıkılan, yıkılacak olan orta hasarlı dahil evlerin yerine yenisini, daha güzelini, daha sağlamını yapacaklarını vurguladı.

"MİLLETİMİZ TÜRKİYE'Yİ O KARANLIK GÜNLERE DÖNDÜRMEZ"

Çavuşoğlu, milletin ülkeye kimin hizmet edeceğini ve kimin hizmet etmeyeceğini çok iyi bildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Başka siyasi partiler ve ittifaklar hakkında çok olumsuz konuşmak istemiyorum ama milletimiz zaten gerekeni söylüyor. 6'lı, 7'li her gün sayısı artıyor, azalıyor. Bu tür masalardan milletimizin hayrına bir şey çıkmayacağını çok iyi biliyor milletimiz. Tam tersine kime hizmet ettiklerini, kimi serbest bırakacaklarını, kime özgürlük istediklerini, bunlarla ittifak yapanların hatta bu ana muhalefet partisinin içindekiler dahil, 'Türkiye'yi işte eyaletlere böleceğiz. Şöyle olacak, böyle olacak. O terörist çıkacak, bu sanık çıkacak. Kanun hükmünde kararnameyle çıkarılanların hepsini geri iade edeceğiz' diyerek o kaos günlerini ülkemize getirmeye çalışıyor. Ayrıca SİHA'larımız, savaş uçaklarımız, uçak gemilerimiz dahil tüm projeleri de durdurma yönünde sözler görüyoruz. Ama milletimiz buna fırsat vermez, Türkiye'yi o karanlık günlere döndürmez. Milletimiz o koalisyon günlerinde ülkemizin neler çektiğini, neyle neticelendiğini, ekonomik ve siyasi krizlerle ne kadar enerji kaybettiğimizi darbelerle darbe girişimleriyle 28 Şubat'larla da neleri kaybettiğimizi milletimiz çok iyi biliyor."

Türkiye'nin koalisyon günlerine dönmeyeceğine işaret eden Çavuşoğlu, AK Parti iktidarlarının ve Cumhur İttifakı'nın Cumhuriyetin ilk yüzyılının başarıyla tamamlanmasında çok önemli rolü olduğunu vurguladı.

Savunma sanayisinde yüzde 80 millilik oranına ulaştıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Yüzde 20'sini ithal ediyoruz. Eskiden tam tersiydi, yüzde 80'ini dışarıdan ithal ederdik. Keyiflerine göre istediklerini verirlerdi, istemediklerini vermezlerdi. Halen de aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Ama biz kendimiz üreterek artık başkaları bize geliyor. Bizden almak istiyor. Bağımsız Türkiye için savunma sanayimizin de bağımsız olması lazım. Savaş uçaklarımızın, SİHA'larımızın, İHA'larımızın, gemilerimizin hepsinin bizim olması lazım. İşte yaptığımız yatırımlarla bu noktaya geldik." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, hayal edilemeyen projeleri hayata geçirdiklerini, birinci asrı tamamladıklarını ancak ikinci asrı "Türkiye Yüzyılı" yapmak istediklerini ifade etti.

"AVRUPA VE BALKAN ÜLKELERİNE DOĞAL GAZ SATMAYA BAŞLADIK"

Türkiye'nin bölgesel enerji merkezi olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Biz küresel bir güç olmak istiyoruz. Bir taraftan kendi ürettiklerimizi diğer taraftan Türkiye üzerinden geçen boru hatlarıyla Türkiye'deki istasyonlarla terminallerle dünyanın her yerinden tankerlerle getirip, şu anda Avrupa ve Balkan ülkelerine doğal gaz satmaya başladık. Elektriği zaten yıllardır satıyoruz, dengelenebilir enerji, rüzgar aynı şekilde güneş hidroelektrik santralleri dahil şimdi nükleer enerji santralimizin ilk aşaması da bu sene devreye girecek, sisteme bağlanacak. Doğal gazımız Karadeniz'den yine sisteme bağlanacak. Yani sonuçta enerji konusunda kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken inşallah tamamen kendi kendimize yeterli olmak için çalışıyoruz. Ama dünyanın enerji tedariğinde özellikle Avrupa'nın önemli bir aktörü haline geldik. Azerbaycan ile aynı şekilde Türkmenistan ve diğer kardeş ülkelerle."

Türk dünyasının daha güçlü olmasını istediklerini ifade eden Çavuşoğlu, kimseyle rekabet etmediklerini ancak Türk dünyasının dünyadaki konumunun daha güçlü olması gerektiğini vurguladı.

Dünyanın zor şartlardan geçtiğine değinen Çavuşoğlu, "Artık tek kutupluluktan çok kutupluluğa geçiyoruz. Diğer taraftan müthiş bir yarış, belirsizlikler, çekişmeler, krizler, çatışmalar, savaşlar var. Böyle bir durumda ülkemizin ve milletimizin çok daha güçlü olması, istikrarlı olması lazım. İnşallah 14 Mayıs seçimleriyle ülkemizin istikrarı daha da pekişecek." ifadesini kullandı.