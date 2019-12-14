Çavuşoğlu açıkladı: Türkiye Libya'ya asker gönderecek mi?

Katar'ın başkenti Doha'da "19. Doha Forumu"na katılan Çavuşoğlu, moderatör Ayman Mohyeldin'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Türkiye-ABD ile ilişkileri hakkında, ABD'nin Türkiye'nin müttefiki olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerin göreceli olarak daha iyi gittiğine işaret eden Çavuşoğlu, ABD Kongresi ile ilişkilerde hala birtakım sorunların olduğunu belirtti.

"Libya'dan talep gelirse değerlendirebiliriz"

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği Libya'ya asker gönderilmesi konusuyla ilgili "Cumhurbaşkanı, Libya'da meşru hükümetin Türkiye'den bazı birlikler ya da destekte bulunması talebinde, Türkiye'nin bu durumu açık bir mesaj olarak göreceğini söyledi. Önce talep gelmesi durumunda buna bakacağız ve daha sonra bunu değerlendireceğiz." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin karar alırken ülkeler arasında seçim yapmak değil denge sağlamak zorunda olduklarını dile getirdi. ABD'nin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına karşı çıktığını anımsatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin ihtiyacı olan savunma sistemini Rusya'nın uygun teklif vermesi sonucu bu ülkeden aldığını hatırlattı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya ile iyi ilişkileri bulunduğunu ancak aynı zamanda Suriye, Kırım ve Libya gibi bazı konularda ise görüş ayrılıkları yaşadıklarını aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Libya ve Suriye, bu alanlar Türkiye ve Rusya arasında yarış alanları olamaz. Türkiye ve Rusya'nın hem hemfikir olduğu hem de olmadığı alanlar var ancak Türkiye ve Rusya'nın bu iki ülkede de rekabet ettiğini söyleyemezsiniz. Bazı alanlarda aynı fikirde değiliz ancak Suriye'de kalıcı bir çözüme ulaşmak için birlikte çalışıyoruz."

Çavuşoğlu, ABD'nin, S-400'ler nedeniyle yaptırım uygulaması durumunda, Türkiye'nin tutumunun ne yönde olacağı sorusunu şöyle yanıtladı:

"Yaptırımlar ve tehditkar dil asla işe yaramaz. ABD de bunu anlamalı. Anladığını da düşünüyorum. Trump da yaptırımlara karşı çıkıyor. Fakat yaptırım uygulanırsa Türkiye buna karşılık vermek zorunda. İlişkilerimizle ilgili en kötü senaryo hakkında konuşmak istemiyorum. Yaptırımlar olmadan ve diyalog yoluyla birbirimizi anlayarak sorunun üzerinden gelmeye çalışıyoruz."