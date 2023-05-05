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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya'da ziyaretlerde bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'da önce sporcularla sonra Adıyamanlılar Derneği üyeleriyle buluştu.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 23:39 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya'da ziyaretlerde bulundu
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Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, Alanya Gençlik Merkezi'nde antrenör ve sporcularla bir araya geldi.

Gençlerle sohbet eden Çavuşoğlu, sporu sevdiklerini ve her zaman desteklediklerini belirtti. Türkiye'nin çeşitli spor dallarında önemli başarılara imza attığını dile getiren Çavuşoğlu, "Daha da başarılı olmalıyız." dedi.

Çavuşoğlu, gençlerle basketbol, tenis oynadı, bisiklet bindi.

Bakan Çavuşoğlu, ilçede Adıyamanlılar Derneği'ni de ziyaret etti. Türkiye'de son 21 yılda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugün dünyada en etkili ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, Alanya Seçim Koordinasyon Merkezi'nde de partililerle bir araya geldi.

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  • Bakan Çavuşoğlu
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