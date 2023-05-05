Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya'da ziyaretlerde bulundu

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, Alanya Gençlik Merkezi'nde antrenör ve sporcularla bir araya geldi.

Gençlerle sohbet eden Çavuşoğlu, sporu sevdiklerini ve her zaman desteklediklerini belirtti. Türkiye'nin çeşitli spor dallarında önemli başarılara imza attığını dile getiren Çavuşoğlu, "Daha da başarılı olmalıyız." dedi.

Çavuşoğlu, gençlerle basketbol, tenis oynadı, bisiklet bindi.

Bakan Çavuşoğlu, ilçede Adıyamanlılar Derneği'ni de ziyaret etti. Türkiye'de son 21 yılda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugün dünyada en etkili ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, Alanya Seçim Koordinasyon Merkezi'nde de partililerle bir araya geldi.