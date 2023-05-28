Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bay bay Kemal, yalanla dolanla seçim kazanılmaz

Çavuşoğlu, Antalya'da AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlara yaptığı konuşmada, bu sonuçla 85 milyonun kazandığını söyledi.

Sadece Türkiye'de yaşayan vatandaşların değil soydaşların, akrabaların da kazandığını ifade eden Çavuşoğlu, kazananlar arasında dünya barışının olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin artık küresel bir aktör olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan da dünya lideridir. İşte bir tahıl anlaşması ile dünyadaki tüm ülkelere en zengininden en fakirine katkı sağlıyoruz. Türkiye artık dünyada söz sahibi bir ülke. O yüzden bu seçimin sonuçlarını heyecanla bekleyen sadece vatandaşlarımız değildi. Bu seçimin sonuçlarıyla beraber Türk dünyası kazandı." diye konuştu.

Kalabalığa "Peki seçimde kim kaybetti?" diye soran Çavuşoğlu, "85 milyon kaybetmedi. Bay bay Kemal, yalanla dolanla seçim kazanılmaz, nefretle linç kültürüyle, depremzedelere küfür ederek, oy vermeyenlere hakaret ederek seçim kazanılmaz. Bu millet sana güvenmiyorsa dön bak aynaya, kendine bak eksikliğin yanlışın ne? Kaç seçimdir kaybediyorsun. Çıkıyorsun kaybediyorsun, çıkıyorsun kaybediyorsun. Adam kazandı. Yine kazandı, yine kazandı." ifadelerini kullandı.

"ALLAH BU MİLLETİ BU ÜLKEYİ ONLARA TESLİM ETTİRMESİN"

Recep Tayyip Erdoğan'a gönül verenlerin yaklaşık 2 aydır gece gündüz çalıştığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İkinci turda da oylarımızı, Cumhurbaşkanı'mızın oyunu arttırdınız. Sağ olun ama şimdi sizde sıra neye geldi? Büyükşehir Belediyesi dahil yerel seçimlerde de inşallah biz kazanacağız. Antalya kazanacak. Antalya'ya hizmet var mı? Sıfır hizmet. Zulüm var zulüm. Cumhurbaşkanı'mıza oy verenleri daha geçen hafta sürgüne gönderdiler. Antalyalılar da yerel seçimlerde onları sürgüne gönderecek. Sandığa gömecek sandığa. Allah bu milleti bu ülkeyi onlara teslim ettirmesin. İşte son zamanlarda neler yaptıklarını gördünüz. Sandıklara başörtüsüyle giden bacılarımıza 'Biz geliyoruz sokakta bile böyle dolaşamayacaksınız' diye hakaret edip, tehdit ettiler. İşte millet onlara izin vermedi. O yüzden 85 milyon kazandı."

Hep beraber Antalya ve Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediyesini hep birlikte kazanacaklarını kaydetti.

Çavuşoğlu'na, AK Parti Antalya milletvekilleri ile AK Parti İl Başkanı Ali Çetin eşlik etti.