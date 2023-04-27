Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İyilikten yana sergilediğimiz tavrın faydasını depremde gördük

AK Parti'den Antalya milletvekili adayı olan Çavuşoğlu, kentteki bir otelde bu yıl birincisi düzenlenen "Antalya Yerleşik Yabancıların Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı"na katıldı.

Dünyanın dört bir yanından 26 farklı sivil toplum kuruluşundan temsilcilerin yer aldığı konferansta konuşan Çavuşoğlu, Antalya'da bulunan dost ve kardeş ülkelerden insanların huzur içinde yaşadığını söyledi.

Dış politika bağlamında Türkiye'nin bölgesindeki ve küresel diplomasideki konumuna dikkati çeken Çavuşoğlu, istikrar ve barış konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türklerin bulunduğu coğrafyalardaki soydaşlar için atılan adımları değerlendiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Değerli hemşehrilerimizle Antalya'mızın huzur ikliminde bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Dara düşenlerin yanında olduk, her zaman iyilikten ve barıştan yana tavır sergiledik. Bunun faydasını depremde gördük. Türkiye'de herkes seferber oldu. Sizin dernekleriniz de deprem bölgesindeki kardeşlerimize yardım etmek için seferber oldular, hepinize teşekkür ederim."

Dost ve kardeş ülkelerle işbirliğinin arttırılmasının önemini anlatan Çavuşoğlu, "Türkiye Yüzyılı" hedefi konusundaki kararlılığın altını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu, katılımcıların soru ve taleplerini dinledi.