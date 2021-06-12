AA 12 Haziran 2021 Cumartesi 21:15 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 21:19

Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet, Libya Milli Birlik Hükümeti (MBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Başkanlık Konseyi Üyeleri Abdullah El-Lafi ve Musa El-Koni ile görüşme yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya Milli Birlik Hükümeti (MBH) Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştük. 2. Berlin Konferansı öncesi MBH'ye desteğimizi vurguladık. Güvenli, istikrarlı ve müreffeh Libya için iş birliğimiz sürecek." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu'nun Libya Başkanlık Konseyi üyeleri ile yaptığı görüşmeye yönelik detay paylaşılmadı.

Yapılan görüşmelere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.