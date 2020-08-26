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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Moldova'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla bulunduğu Moldova'nın başkenti Kişinev'de, Türk yatırımcılar ve iş insanları ile bir araya geldi.

İHA26 Ağustos 2020 Çarşamba 21:57 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 21:57
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun ilk toplantısı ve Komrat Başkonsolosluğun açılışı için Moldova’nın başkenti Kişinev’e geldi. Temaslarına başlayan Çavuşoğlu ilk olarak Moldova Dışişleri ve Avrupa’yla Entegrasyon Bakanı Oleg Tulea ile baş başa görüştü. Bakan Çavuşoğlu ve Tulea, daha sonra 1. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı’na başkanlık etti. Bakan Çavuşoğlu, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu’nun Moldova Başbakanı Ion Chicu tarafından kabul edilmesi ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah’la görüşmesi de bekleniyor.

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