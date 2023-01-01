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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Brezilyalı efsane futbolcu Pele için yarın yapılacak cenaze törenine katılacağı bildirildi.

AA1 Ocak 2023 Pazar 18:21 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katılacak
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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin töreninde Türkiye'yi temsil edecek olan Bakan Çavuşoğlu'na Pele'nin cenaze törenine katılması talimatı verdi.

Çavuşoğlu, Pele için 2 Ocak'ta Brezilya'nın Santos kentinde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

Pele ismiyle tanınan ve futbol tarihinde olağanüstü başarılara imza atan futbolcu Edson Arantes do Nascimento, 29 Aralık'ta Sao Paulo'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
  • pele

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