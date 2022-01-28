Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Sri Lanka ilişkilerine dair makale kaleme aldı

AA 28 Ocak 2022 Cuma 11:35 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 11:36

Çavuşoğlu, Sri Lanka'da bazı basın yayın organlarında yer alan makalesinde, aralarındaki coğrafi mesafeye rağmen Türkiye ve Sri Lanka'nın birçok yönden birbirine benzediğini, iki ülkenin de zengin tarihi mirasına dayanan müstakil kültür ve gelenekleri olduğunu belirtti.

Osmanlı Devletinin 1864'te Galle kentine fahri konsolos atamasıyla başlayan tarihi diplomatik ilişkilerin anısının, bugün Colombo şehrinde bir sokağa Sultan II. Abdülhamit'in isminin verilmesiyle aziz tutulduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bugün Türkiye ve Sri Lanka'nın kendi bölgelerinde önemli bir rol üstlendiğini aktardı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'nın kesiştiği bir noktada yükselen bir ekonomik etkin güç olduğunu, Hint Okyanusu'nun incisi Sri Lanka'nın da Güney Asya'nın ticaret ve ekonomisi için önemli bir aktarma merkezi olmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Türkiye'nin, Sri Lanka'nın 1948'de ilan ettiği bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tsunami felaketinin ardından Şubat 2005'te Ada'ya yaptığı ziyaret ile eski Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa'nın 2008'deki Türkiye ziyaretinin ikili ilişkilerdeki temel dönüm noktaları olduğuna, bu ziyaretlerin ardından iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçiliklerini açarak birçok alanda iş birliğinin gelişmesini kolaylaştırdığına işaret etti.

Çavuşoğlu, üst düzey ziyaretlerin de ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağladığını, Haziran 2016'da Sri Lanka'yı ziyaret eden ilk Türkiye Dışişleri Bakanı olmaktan gurur duyduğunu paylaşarak, Mayıs 2019'da Colombo'da ilk defa yapılan siyasi istişarelerin ilişkileri daha da sağlamlaştırdığına dikkati çekti.

Bu istişarelerin, Sri Lanka'da düzenlenen Paskalya ayini bombalamalarının ardından yapılmasının Türkiye'nin Sri Lanka ile dayanışmasını ifade etmesi açısından anlamlı olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, bu arkadaşça ortaklığın bir simgesi olarak parlamentolar arası dostluk grupları oluşturmaya karar verdiklerini, parlamentolar arası ilişkilerin gelecekte daha da gelişmesini istekle beklediklerini aktardı.

Dışişleri Bakanı, teröre karşı mücadelenin iki ülkenin iş birliğini geliştirdiği önemli bir alan olduğunu vurgulayarak, terörden muzdarip iki ülke olarak Türkiye ve Sri Lanka'nın her türlü terör eylemine karşı mücadelede uluslararası iş birliğinin en ön safında yer aldığını kaydetti.

"Sri Lanka ile kazan-kazan ortaklığı geliştirmeyi amaçlıyoruz. Ticaret hacmimiz 2021'de 175 milyon dolara ulaştı. Ekonomik ilişkilerimizin gerçek potansiyelini bir an önce sermayeye çevirmeliyiz." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, iki ülke ticaretini çeşitlendirme imkanı bulunduğunu, Haziran 2021'de yapılan Ortak Ekonomik Komisyon (JEC) ikinci toplantısında vadedilen 500 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşılmaya odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu, Türk Hava Yollarının (THY), İstanbul-Colombo arasında haftada 11 uçuş gerçekleştirdiğini hatırlatarak, Kovid-19 salgını döneminde birçok hava yolu şirketinin aksine THY'nin Sri Lanka'ya kargo uçuşlarını devam ettirerek, ülkenin ihraç ürünlerinin dünya piyasalarına ulaşmasını sağladığını ve ekonomiye büyük katkı sağladığını ifade etti.

Türkiye Bursları kapsamında Sri Lankalı öğrencilere 1992'den bu yana Türk üniversitelerinde öğrenim imkanı sunulduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Sri Lankalı öğrencilerin sayısının artmasının iki ülke ilişkilerinin güçlenmesine de katkıda bulunacağına inandığını aktardı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Sri Lanka'da farklı topluluklara yardım eli uzatarak, ülkenin farklı bölgelerinde 20 yardım projesi yürüttüğünü, 2006'da Midigama'da, 2015'te Mannar'da inşa edilen köylerin bunların en önemlileri olduğunu anlattı.

Türkiye'nin Sri Lanka'ya Kovid-19 yardımlar kapsamında tıbbi malzeme ve kişisel koruyucu ekipman gönderdiğini belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sri Lanka'yı tekrar ziyaret etmekten memnun olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Var olan ilişkilerimizi güçlendirmeyi ve yeni iş birliği yolları keşfetmeyi amaçlıyoruz. Atalarımız, neredeyse iki yüzyıl önce, iki milleti yakınlaştıracak ilk adımları attılar. Bugün, geçmişimize yaslanarak ortak geleceğimizi daha da parlak yapabiliriz." ifadesini kullandı.