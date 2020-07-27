Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunanistan'ın tepkisini anlamak mümkün değil

27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:15 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:26

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından bazı satırbaşları:

(Yunanistan'da bayrakların yarıya indirilmesi) Yunanistan'ın gösterdiği bu tepkiyi anlamak mümkün değil. Sanki Yunanistan, kendi mülkünün alındığı gibi davranıyor. Bu Türkiye'nin egemenlik meselesidir. Bayrak indirmek, Türk bayrağını yakmak böyle aciz davranışlar onlara yakışır."

"İspanya gibi diğer ülkeler de Ayasofya'nın Türkiye'nin egemenlik meselesi olduğunu kabul ettiler"

"Yunanistan’ın şunu kabul etmesi gerekiyor. İstanbul 1453’te feth edildi. 481 yıl Ayasofya cami olarak hizmet etti. 86 yıldır da müze olarak korundu. Bu Türkiye’nin egemenlik meselesidir" dedi.