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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Barselona'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu'na katılmak üzere Barselona'yı ziyaret edecek.

IHA26 Kasım 2023 Pazar 23:01 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Fidan, Barselona'ya gidiyor
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 26-27 Kasım 2023 tarihlerinde Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu'na iştirak etmek üzere Barselona'yı ziyaret edecektir. Forumda tek gündem maddesi olarak Gazze'deki insani kriz ve bölgedeki durum görüşülecektir. Sayın Bakanımız, ziyaret vesilesiyle İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi tarafından görevlendirilen diğer dışişleri bakanlarıyla birlikte İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno'yla da görüşerek, Gazze'deki son gelişmeleri ele alacaktır" denildi.

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