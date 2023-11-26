Dışişleri Bakanı Fidan, Barselona'ya gidiyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 26-27 Kasım 2023 tarihlerinde Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu'na iştirak etmek üzere Barselona'yı ziyaret edecektir. Forumda tek gündem maddesi olarak Gazze'deki insani kriz ve bölgedeki durum görüşülecektir. Sayın Bakanımız, ziyaret vesilesiyle İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi tarafından görevlendirilen diğer dışişleri bakanlarıyla birlikte İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno'yla da görüşerek, Gazze'deki son gelişmeleri ele alacaktır" denildi.

Sayın Bakanımızın Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu'na İştirak Etmek Üzere Barselona'yı Ziyareti Hk. https://t.co/U6yjXP3M0d pic.twitter.com/xcMiIR9TyA — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 26, 2023