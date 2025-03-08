Dışişleri Bakanı Fidan Cidde'de temaslarını sürdürüyor

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştüğü kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile görüştü

Bakan Fidan, Cidde'deki toplantı kapsamında Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile de bir araya gelmişti.