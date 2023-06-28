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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan: İsveç'te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum

Dışişleri Bakanı Fidan: Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum

AA28 Haziran 2023 Çarşamba 16:34 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Fidan: İsveç'te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan eylemi lanetledi.

Fidan, Twitter hesabından, İsveç'te yapılan Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum! İslam karşıtı bu eylemlere, ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır." ifadesi kullanıldı.

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