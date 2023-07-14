Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 5. ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Endonezya'da temaslarını sürdürüyor.

BAKAN FİDAN, ABD'Lİ MEVKİDAŞI BLİNKEN İLE GÖRÜŞTÜ



Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Vilnius'ta yapılan NATO Liderler Zirvesi'nde alınan kararların takibi ve Afganistan'daki güncel gelişmeler ele alındı.

ASEAN DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI'NDA İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Cakarta'da Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen, Brunei Darusselam Dışişleri İkinci Bakanı Yusof, Vietnam Dışişleri Bakanı Son ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştüğü bildirildi.



FİDAN, NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ



Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Stoltenberg ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Cakarta'dan telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, NATO Vilnius Zirvesi kararlarının takibi ele alındı.

