Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da aralarında TürkMedya Dijital Genel Yayın Yönetmeni Serkan Fıçıcı'nın da yer aldığı Medya Temsilcileriyle Buluşma Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Dış politika hedeflerimize ilerliyoruz. Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor. Suriye politikamızla hakkı, adaleti, insanlığı savunduk.

* Suriye konusunda hikayemiz yeni başlıyor, Suriye halkı bu aşamada ülkenin yeniden imarı başta olmak üzere çeşitli büyük sınamalarla karşı karşıya.

* Türkiye'nin dış politikasında ana eksen barış, iş birliği, dayanışma ve refahtır. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığı gibi herhangi bir gizli gündemi bulunmamaktadır.

* Önümüzdeki dönemde de temennimiz Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası temelinde geçiş sürecinin kapsayıcı bir anlayışla tamamlanmasıdır.

* (PKK/YPG) Türkiye, bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında yok etme gücüne, kapasitesine ve her şeyden önemlisi, kararlılığına sahiptir.

* Terörün dini ve milliyeti yoktur. Terör örgütleri için Avrupa, Amerika veya Türkiye'nin bir farkının olmadığını hep birlikte görmek zorundayız.

* (Suriye'de) Bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için artık yolun sonu görünmekte.

* Suriye'deki yeni düzende artık hiç kimsenin amalı fakatlı ifadeler kullanma lüksü yoktur.

* Yunanistan'la mevcut fikir ayrılıklarımızı iyi işleyen ikili diyalog mekanizmalarımız çerçevesinde ele almaya devam ediyoruz, iyi komşuluk ruhuyla hareket etmemiz iki ülkenin de bölgenin de menfaatine olmaktadır.

* Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı,İsrail'i işgali sona erdirmeye çağıran istişari karar ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çıkardığı 'yakalama kararı' adaletin tecellisi ve soykırım sorumlularının cezalandırılması için önemli bir adımdır.

* Filistin'de akan kan durmadıkça bölge barış ve huzura kavuşamayacaktır bu neden Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması için bütün çabalarımızı devam ettiriyoruz.

* Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında her zaman yangını söndürmenin, acıları dindirmenin gayreti içerisinde olduk.

* Önümüzdeki dönemde başta yakın çevremiz olmak üzere uluslararası düzlemde sorun çözücü ve ara bulucu rolümüzü öne çıkaran başka girişimlere, barış platformlarına ve süreçlerine öncülük ettiğimizi göreceksiniz.

* Müttefikler arasında Savunma Sanayi ticaretindeki kısıtlamaların kaldırılmasında mutabık kalınması da ülkemizin yoğun çabaları neticesinde olmuştur.

* Amerika ile ilişkilerimizde yakaladığımız ivmeyi sayın Trump yönetimi devraldıktan sonra da daha güçlü bir şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz.

* Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin canlandırılmasına da önem atfediyoruz, AB ülkeleriyle ticari ilişkilerimiz son derece dengeli gitmekte.

* Önümüzdeki dönemde 30'u aşkın faaliyet alanında birleşik ve güçlü bir Türk Dünyası için işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz.

* Karabağ'da işgalin sona ermesiyle bölgemizde kalıcı barış, istikrar ve refah için tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır, bu süreçte Can Azerbaycan'la omuz omuza hareket ediyoruz.

* İsrail'in ortaya koyduğu küresel çaptaki problemi, bölge müttefikleriyle, küresel aktörlerle, ortaklarımızla hep beraber karşılayacağız ve üstesinden geleceğiz.

* Türkiye-Yunanistan arasındaki olumlu ilişki bizim yakın ve uzak dönemden miras aldığımız sorunları daha iyi bir şekilde çözmede gerçekten iyi ortam sağlıyor.

* Amerikalı ortaklarımız biz askeri operasyon düzenlediğimiz zaman, kendilerini hedef almadığımız sürece terörle mücadele konusunda bir sıkıntı olmadı bugüne kadar, bundan sonra da olacağını düşünmüyorum.

* Avrupa'daki bazı küçük ülkelerin Amerika'nın şemsiyesi altında belli operasyonlara katılıp oradan söz söylemeyle ilgili geliştirdikleri politikaların ne kendine ne bölgeye katkı yaptığını düşünmüyorum.

* Amerika'nın gücünü kullanarak, arkasına saklanarak (Suriye'de) kendi menfaatlerini ilerletme konusunda söz söyleyen ülkeleri (Fransa) açıkçası dikkate almıyoruz.

* Şam'da artık halkın sahiplendiği bir yönetim var bu yönetim Suriye'nin tamamını kucaklayan, halkın çektiği sıkıntılara son veren inşallah bir yönetim olacak.

* 27 ülkeli bir AB'de belirli konularda, Türkiye ile ilgili konuların rehin alındığını biz açıkçası görüyoruz.

* BAE ile Sudan arasındaki ihtilaftan ziyade Sudan'daki tarafların arasında bir arabuluculuğa ihtiyaç duyulmakta.

* Tutarlılık prensibi gereği başka coğrafyalarda olan hassasiyetimizi Türkiye olarak Sudan'da da gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz.

* Kıbrıs'taki hem Rum hem Türk kesiminin, Yunanistan'ın ve Türkiye'nin hep beraber sorunlarını çözdüğü Ege'yi ve Akdeniz'i bir barış, kalkınma ve refah bölgesi haline getirdiği bir dünyayı görmek istiyorum.

* Parçalanmış bir Suriye gerek siyasal açıdan gerek toprak açısından kesinlikle görmek istemiyoruz bu parçalanmışlık hem bölgesel kötü aktörler tarafından kullanılabiliyor hem de uluslararası aktörler için bir müdahale zemini oluşturuyor.

* Defaatle söyledik. Böyle bir tehditle (PKK/YPG'yle) yaşama şansımız yok. (Adımı) Ya başkası atacak ya biz atacağız.

* Türkiye olarak sadece İran'dan değil, Amerikalı, Avrupalı, Rus olsun kim olursa olsun beklentimiz bizimle silahlı düşmanlık problemi olan bir örgüte ve yapıya destek vermemesi.

* Günün sonunda Rusya esas itibariyle çok rasyonel bir karar almıştır, Beşşar Esed'in desteklenmesinin ne Rusya'ya ne bölgeye herhangi bir fayda getirmediğinin neticesine varmıştır.