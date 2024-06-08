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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan yarın Katar'a gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da düzenlenecek Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısına katılmak üzere Katar'a gidecek.

IHA8 Haziran 2024 Cumartesi 17:08 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Fidan yarın Katar'a gidecek
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Fidan yarın Doha'da düzenlenecek Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısına katılmak üzere Katar'ı ziyaret gerçekleştirecek. Toplantıda, KİK üyesi ülkelerle gelişen ilişkilerimiz ve KİK'le kurumsal işbirliğimizin yanı sıra Gazze başta olmak üzere bölgemizdeki gelişmeler ele alınacak.

Açıklamada, toplantı vesilesiyle Bakan Fidan'ın muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • Bakan Fidan
  • Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi

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