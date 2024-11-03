Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'de Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nda konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Her gün Afrika ile ticaretimizi artırıyoruz. Ticaret hacmimiz 2023 sonu itibariyle 35 milyar doları aşmıştır. Afrika'daki doğrudan yatırımlarımızın toplam tutarı 7 milyar doların üzerindedir" dedi.

"G20 İÇİN BAŞINDAN BU YANA DESTEKLEDİK"

Dışişleri Bakanı Fidan, "Bizler her zaman Afrika Birliği'nin G20 daimi üyesi olması isteğini en başından bu yana destekledik. Türkiye, Afrika'nın uluslararası sistemde hak ettiği konumu elde etmesini ve Afrika'nın sesinin duyulmasını destekliyor."

'FİLİSTİN' VURGUSU

Öte yandan Bakan Fidan, "Afrika'nın Filistin davasını desteklemede ve İsrail'in durdurulmasında çok önemli bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. Filistinlilerin yanında duran Afrika ülkelerini takdirle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.