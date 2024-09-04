Dışişleri Bakanı Fidan'dan Kuzey Makedonya'ya resmi ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne 5 Eylül'de resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımız, 5 Eylül tarihinde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir. Sayın Bakanımız ziyareti sırasında Türk toplumu temsilcileriyle ve iş insanlarıyla da bir araya gelecektir."