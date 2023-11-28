İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2023 Salı / 16 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,908
  • EURO
    31,7188
  • ALTIN
    1871.21
  • BIST100
    8107.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

Dışişleri Bakanı Fidan'dan yoğun diplomasi

Dışişleri Bakanı Fidan Hollandalı, İtalyan, İrlandalı ve İspanyol mevkidaşları ile görüştü.

IHA28 Kasım 2023 Salı 01:32 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Fidan'dan yoğun diplomasi
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; İspanya'da İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ve Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya temaslarını sürdürüyor. Fidan, Barselona şehrinde düzenlenen Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu'na katılmasının ardından ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldi. Görüşmede, Filistin-İsrail çatışması başta bölgesel konular ele alındı.

Bakan Fidan ayrıca, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

  • Dışişleri
  • Görüşme
  • Dış İlişkiler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.