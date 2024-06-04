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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Çin temasları başladı

Çin'e resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng ile Pekin'de bir araya geldi.

IHA4 Haziran 2024 Salı 07:44 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Fidan'ın Çin temasları başladı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki temaslarını sürdüyor. Bakan Fidan bu kapsamda Pekin'de Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng ile görüşme gerçekleştirdi.

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