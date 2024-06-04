Dışişleri Bakanı Fidan'ın Çin temasları başladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki temaslarını sürdüyor. Bakan Fidan bu kapsamda Pekin'de Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng ile görüşme gerçekleştirdi.